Día sin Carro en Bogotá
Iván Cepeda
Informe HRW
Fuertes lluvias

Nación

Con cuchillo en mano, un padre irrumpió en la UCI y se llevó a su hijo recién nacido en Ibagué

El agresor, padre del recién nacido, amenazó de muerte al personal de salud, violando de forma grave la misión médica.

