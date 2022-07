Con Policía y cerrajeros: Cámara desalojará a excongresistas que no han devuelto oficinas

Dos días después de la instalación del nuevo Congreso, hay exrepresentantes a la Cámara que no han querido entregar las oficinas que tenían asignadas y por eso Aldemar Vanegas, jefe de suministros de esa corporación, firmó una carta con un ultimátum: si no las devuelven hoy (viernes 22 de julio), intervendrán con Policía y cerrajeros para desocuparlas, hacer las adecuaciones y entregarlas a los nuevos congresistas que no se han podido instalar.

“De no hacerse la devolución el día de hoy y para garantizar el derecho constitucional a los nuevos legisladores, la Cámara de Representantes, el día viernes 22 de julio de 2022, procederá a solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional con el fin de abrir la puerta de la(s) oficina(s) que no se haya(n) devuelto con la ayuda de cerrajero”, advierte el funcionario.

Publicidad

Les notifican además que, si no están presentes en el desalojo, les van a poner sus pertenencias en una bodega para que las recojan después, recordándoles que ya no son congresistas y que no tienen porque estar ocupando bienes que pertenecen al Capitolio.

“Se levantará un acta y un inventario de lo que encuentren y los bienes que no sean de propiedad de la Cámara de Representantes serán guardados en las bodegas del almacén de la Corporación”, concluye.

El pasado 20 de julio arrancó un nuevo Congreso, con 108 senadores y 188 representantes a la Cámara, que cumplirán su periodo de cuatro años hasta el 20 de julio de 2026.

Escuche el podcast El Camerino:

Publicidad

Le puede interesar: