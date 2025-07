El concejal de Bogotá, Julián Sastoque, reveló pruebas de los incumplimientos de la Imprenta Nacional en el contrato con Migración Colombia, en el que se comprometían a entregar un promedio de 5.000 cédulas mensuales. Contrato que se realizó por un valor de $5.620 millones de pesos.

“Si la Imprenta Nacional ni siquiera ha podido imprimir estos documentos (cédulas de extranjería) con calidad, mucho menos lo podrán hacer en dos meses con los pasaportes como lo espera el gobierno Petro”, aseguró el concejal Sastoque.

Más de 2.000 documentos se encuentran aún pendientes de impresión, a pesar de un comunicado que Migración Colombia le envió a la Imprenta en julio de 2024, en el que pedían un plan de contingencia para cumplir el compromiso de estos documentos. Este plan no fue entregado a tiempo y tuvieron que pedir prórroga.

Concejal de Bogotá denuncia irregularidades de la Imprenta en la fabricación de cédulas Foto: Blu Radio

Otro problema ha sido la calidad de la impresión de algunos documentos. La autoridad migratoria nacional reclamó el año pasado por más de 142 cédulas que habían sido entregadas con dificultad de lectura en las firmas, los textos y las huellas digitales.

“Al observar las fotos de los ciudadanos que no tienen cabello, así como los adultos mayores con el cabello blanco, no se definen los contornos claramente; algunos de ellos pareciesen no tener frente”, aseguró Migración Colombia en un comunicado.

El nivel de incumplimiento de la Imprenta es tan grande que solo en un mes y medio de la ejecución del contrato, se devolvieron cerca de 581 documentos y se retrasaron más de mil.

Según con el concejal Sastoque, el trabajo mediocre de la Imprenta Nacional en la impresión de cédulas de extranjeros es un campanazo de alerta en lo que va a ocurrir en caso de que el Gobierno siga en su idea de firmar la expedición de los pasaportes con esta entidad.