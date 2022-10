Concejal en apuros por decir que lo único que no se paga es la homosexualidad

En Risaralda un concejal de Dosquebradas, John Jairo Llanos, fue denunciado por varias ONG por actos de discriminación en contra de la comunidad LGTBI.

“Es que el problema no es si pasa o no se pasa. El problema es si usted va a alta velocidad. Si usted va despacio tiene toda la velocidad de parar y atrás no le va a dar. Pero si usted va a más de 100 si para le da y al contrario, lo único que no se paga aquí es la homosexualidad”, dijo el concejal.

Según el cabildante fue malinterpretado en sus afirmaciones, pues esta es una palabra común en Colombia.