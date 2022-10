Condena de Diego Palacio no puede ser revisada por la JEP: Hernán Penagos

El representante Hernán Penagos, coordinador ponente de la JEP en la Cámara, asegura que las condenas de la Corte Suprema de Justicia no pueden ser revisadas por la Jurisdicción Especial, a propósito del caso del ex ministro Diego Palacio.



El parlamentario asegura que cuando se trata de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, como la que se profirió en contra de Palacio, solamente esta corporación puede revisar las decisiones.



“No puede revisarlo porque él fue condenado por la Corte Suprema. El acto legislativo dice que la revisión de las sentencias de esa Corte solo las puede hacer ella misma”, precisó Penagos.



“Lo que puede hacer él es solicitarle a la Corte para que revise si su caso tiene relación con el conflicto armado colombiano y, si tiene relación, será la misma Corte la que pueda revisarlo y abrir un proceso diferente. Lo que no puede hacer la JEP es revocarle o estudiarle su caso porque, cuando se trata de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, solamente esta entidad puede hacerlo”, indicó el representante.



Por su parte el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que se debe garantizar la independencia de la JEP, la cual afirmó deberá revisar caso por caso de acuerdo a la normatividad.