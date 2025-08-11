Condolencias, cordura y paz: los mensajes quindianos tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, catalogó como una pérdida inmensa para el país el asesinato de Miguel Uribe Turbay e hizo un llamado a la unión para defender la paz y la democracia que tanto ha costado construir. “Su partida es una pérdida inmensa para Colombia, pero también es un llamado urgente a rechazar sin matices toda forma de violencia: la vida es sagrada. Debemos protegerla por encima de cualquier diferencia. Hoy más que nunca, como país debemos unirnos para defender la paz y la democracia que tanto nos ha costado construir”, expresó.

La Iglesia Católica en el Quindío también lamentó el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay e invitó a los colombianos a mantener la calma y la cordura, recordando que la violencia genera más violencia.

En un documento firmado por monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de la diócesis de Armenia, el alto prelado indicó que en estos tiempos críticos se debe promover el perdón y la reconciliación. “Es una obligación moral de los precandidatos a la Presidencia que se comprometan con la paz y hagan un pacto de no agresión, superando los odios, las rencillas y los conflictos con un corazón desarmado y desarmante”, señaló, citando al papa León XIV.

Monseñor Quintero también resaltó la necesidad de unirse al clamor del pueblo para que impere la justicia y no la impunidad, y se trabaje por la seguridad en los territorios. “Es imperiosa la necesidad de exigir a los violentos que depongan sus armas y muestren con hechos concretos su disposición para la paz”, afirmó.

El documento incluye una oración al Príncipe de la Paz para que “nos anime en nuestro caminar y nos dé fortaleza para asumir con responsabilidad nuestra misión de ser artesanos de la paz y apóstoles de la vida”.

Los integrantes del Partido Centro Democrático en el Quindío enviaron condolencias a la familia de Miguel Uribe, destacando su compromiso y ejemplo en la vida pública del país.

Publicidad

A través de un comunicado, la dirección departamental del partido exaltó la trayectoria del inmolado senador, reconociéndolo como un líder inspirador y defensor incansable de los principios democráticos. “Desde el Quindío enviamos nuestras más sentidas condolencias a su esposa, hijos, familia y amigos, acompañándolos en este momento de profundo dolor. Compartimos su tristeza y nos unimos en oración para que Dios les conceda fortaleza y paz en medio de esta pérdida irreparable”, dice el mensaje.

El texto también lo resalta como líder político: “Tu vida nos recordó que la política es un instrumento para servir y no para servirse, y que el deber de cada colombiano es luchar por un país cada vez mejor”.

El comunicado cierra elevando una plegaria por el eterno descanso del senador y agradeciendo su entrega, su amistad y la enseñanza de que a Colombia se le defiende hasta el último día.

Publicidad

En los próximos días, la Iglesia Católica y las autoridades civiles y militares de la región desarrollarán homenajes al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.