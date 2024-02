Congresista Isabel Zuleta, a responder tras asegurar que financiaba candidatos con su plata

Para el próximo lunes 11 de marzo a las 3:00 de la tarde el Consejo de Estado citó a la congresistaIsabel Cristina Zuleta López para responder por la demanda en su contra por pérdida de investidura, después de aceptar en entrevista en Mañanas Blu que financiaba a candidatos con su propia plata para la jornada electoral que se desarrolló en octubre de 2023.

A mediados de agosto del 2023, la senadora del Pacto Histórico aseguró en que “Para las campañas locales, lo que yo estoy haciendo es un aporte personal porque sé las enormes dificultades de un líder social para sacar una valla, para sacar un volante, para hacer un periódico, pero eso lo saco de mi salario. Nosotros no tenemos otra manera de hacer nuestras campañas, porque nosotros no tenemos padrinos de empresas privadas, nosotros no recibimos esos recursos y hacemos esa tarea con el voto a voto. Nosotros no hipotecamos nuestro voto, pero tenemos que sacar de nuestro salario cómo hacer la campaña, cómo llegar a los territorios. Ahora, de la campaña general, a nosotros no nos dieron ningún recurso para llegar a los territorios”.

Meses después de esas declaraciones la sala administrativa del Consejo de Estado aceptó la demanda que presentó Augusto de Osorio Gil por pérdida de investidura contra la congresista Zuleta después de que habría aceptado realizar una contribución directa para financiar candidatos como la mamá de la senadora Ana María López Calle, aspirante al Concejo de Ituango.

Así mismo, la Procuraduría le abrió una indagación preliminar a la senadora por presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas, tras haber reconocido públicamente haber realizado donaciones económicas a aspirantes a cargos de elección popular.