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Blu Radio  / Nación  / Congresistas de Cesar y Norte de Santander piden apoyo al gobierno por incendios forestales

Congresistas de Cesar y Norte de Santander piden apoyo al gobierno por incendios forestales

Mientras continúan activos varios incendios forestales en Cesar y Norte de Santander, congresistas de los dos departamentos solicitaron al Gobierno Nacional fortalecer la atención y disponer de más apoyos para contener la emergencia.

incendios en Colombia.jpg
Incendios forestales en Colombia.
Foto: imagen de referencia, WWF.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

La emergencia por incendios forestales en Cesar y Norte de Santander llevó a congresistas de ambos departamentos a pedir una respuesta por parte del Gobierno nacional y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

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En el Cesar, Claudia Margarita Zuleta, Didier Lobo Chinchilla, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, Carlos Gumer Cindo de la Peña Durán y Mello Castro González enviaron una carta al director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, en la que reconocen que el país atraviesa una situación compleja por la emergencia ocasionada por el terremoto y que buena parte de los recursos y esfuerzos institucionales están concentrados en esa atención.

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Sin embargo, señalaron que los incendios que afectan a Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico y San Diego también requieren una respuesta inmediata. Aunque la Gobernación activó un Pelotón de Atención de Desastres, pidieron activar una Sala de Crisis y el envío de apoyo aéreo, bomberos, brigadas forestales y más personal.

“Desde la bancada del Cesar hacemos un llamado respetuoso, pero urgente, al Gobierno nacional y a la UNGRD para que actúen de manera oportuna y dispongan los recursos y capacidades adicionales que requiere el departamento”, se lee en el documento.

A esta solicitud se suma la situación de Norte de Santander, donde permanecen activos tres incendios forestales. La representante Diana Riveros alertó que solo en Ocaña se han registrado 47 incendios en los últimos tres meses y que uno de ellos ya ha afectado más de 700 hectáreas.

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La preocupación está puesta también en el posible avance de las llamas hacia San Calixto, donde podrían verse comprometidas viviendas, comunidades rurales y fuentes de abastecimiento de agua.

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Riveros pidió apoyo aéreo para realizar sobrevuelos, reconocimiento del terreno y descargas en las zonas de difícil acceso e insistió en que se requieren más capacidades para contener la emergencia.

“Ante la situación, la unidad nos acaba nos acaba de informar, en las próximas horas llegará personal de apoyo aéreo a Norte de Santander. Esperamos que esta ayuda llegue lo más pronto posible y que se logren controlar las emergencias. Norte de Santander no puede enfrentar solo esta emergencia, el fuego no va a espera, y el apoyo aéreo lo necesitamos urgente”, señaló la representante.

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