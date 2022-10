Congreso hundirá proyecto de Uber para legalizar servicio con 3 millones de firmas

Desde el Congreso de la República se presentó una ponencia negativa para ese proyecto, lo que implicaría que van a hundir el proyecto de Uber.



El representante Carlos Guevara es el ponente del proyecto que se debatió el martes y confirmó en entrevista con BLU Radio que la idea es tener ponencia negativa.



“Hubo 3 millones de firmas, y según la Registraduría 1 millón 700 mil avaladas, lo que quiere decir que hay un mensaje claro hacia el Congreso, hacia el Gobierno, que algo está pasando y que se tiene que regular”, manifestó.



Explicó que ya presentó la ponencia negativa, que fue radicada por todos los partidos políticos de la Comisión Sexta, pues por su forma de presentarlo no permite una sola modificación, sino que solo se puede decir ‘sí’ o ‘no’.



“El proyecto, como está, no solo abre la puerta al transporte individual privado de pasajeros, sino que también se meten en otros sectores como el de la carga, el de servicios de entrega, servicios de mensajería y eso conllevaría no solo a un caos en estos sectores sino a la destrucción de empleos formales que ya existen en el país”, enfatizó.



Así las cosas, el representante Guevara dijo que es necesario que Uber y cualquier empresa tecnológica cumpla unas condiciones mínimas de regulación en el país.



Escuche en el audio adjunto todos los argumentos del congresista para hundir el proyecto.



