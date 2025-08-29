Conjuntos residenciales están obligados a dar alternativas a suministro de datos biométricos: SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una contundente orden administrativa que prohíbe a los conjuntos residenciales condicionar el ingreso de sus habitantes y visitantes al uso obligatorio de sistemas de reconocimiento facial o la entrega de datos biométricos sin el debido consentimiento y la oferta de alternativas.

La decisión surge tras múltiples quejas de residentes, busca frenar la "normalización" de prácticas invasivas que vulneran el régimen legal de protección de datos personales en Colombia, vigente desde 2012.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, enfatizó la importancia de esta medida en una reciente entrevista, destacando que el tratamiento indebido de datos sensibles como la biometría facial representa un grave riesgo para la identidad y seguridad de los ciudadanos.

El caso que detonó esta intervención administrativa involucra a un conjunto residencial donde sus habitantes se veían obligados a someterse a un reconocimiento facial cada vez que querían entrar o salir de sus propias casas.

Conjunto residencial Foto: Alcaldía de Bogotá

Los residentes expresaron su inconformidad, considerándolo una práctica intrusiva y sin garantías sobre el manejo de su información personal. La superintendente Rusinque explicó que "esta orden administrativa no es una sanción, sino es una orden, surge por quejas de residentes que estaban diciendo: "'No quiero que cada vez que entre a mi lugar de residencia tenga que pasar por un reconocimiento facial. Me parece invasivo, me parece intrusivo, no veo qué es lo que están haciendo con esos datos'".

Al investigar, la SIC encontró que "había una acumulación, digamos, de toda esa como una información que se tenía allí sin respetar lo establecido en el régimen legal en cual debido tratamiento". Esta situación puso en evidencia una problemática extendida, donde la recolección de datos personales, especialmente los biométricos, se ha vuelto una práctica habitual sin la debida consideración por la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.



Puntos clave:

Existe un régimen legal de protección de datos personales desde 2012 que lamentablemente se ha normalizado en su incumplimiento. La recolección de datos en sí no es el problema, sino el tratamiento que se hace con esos datos y la falta de información y consentimiento.



Datos como la biometría facial son sensibles porque son plenamente individualizantes, comparables al ADN, ya que otorgan una "plena identidad".



Debe mediar un consentimiento por parte del ciudadano, así como una transparencia y una información clara sobre el uso que se le dará a los datos. No se puede condicionar la voluntad de los ciudadanos, por ejemplo, al ingresar a un lugar, si no hay una manifestación de voluntad previa y si no se ofrecen alternativas.



Si un residente no desea que sus datos biométricos o de reconocimiento facial sean recolectados, el conjunto residencial debe proporcionar mecanismos que permitan el ingreso al mismo tiempo que garantizan la identificación de quien entra. La Superintendente subraya que no se debe condicionar el acceso a un lugar.



La Superintendencia emitió una orden administrativa (no una sanción) a un conjunto residencial tras quejas de residentes que consideraban invasivo y sin justificación el reconocimiento facial obligatorio para entrar a su propia residencia. Esta orden busca recordar la normativa existente.



Se ha normalizado la entrega de datos personales sin conocer las repercusiones, lo que requiere una campaña de sensibilización. La Superintendencia está trabajando en una circular que se espera entregar antes de fin de año, donde se establecerán claramente los protocolos, el alcance y los límites del tratamiento de datos. Posteriormente, el incumplimiento de estas directrices acarreará sanciones por violación del régimen legal.



Si las personas se ven obligadas a entregar sus datos biométricos sin alternativas o garantías sobre el uso de su información, es crucial denunciarlo y presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que puedan actuar en consecuencia.



El tratamiento indebido de datos implica múltiples riesgos, incluyendo la falta de seguridad sobre la supresión de datos, los fines de su uso o a quiénes pueden ser entregados. Esto genera una vulnerabilidad que puede afectar la identidad, la seguridad y violar el habeas data, que es un derecho fundamenta.

Escuche aquí la entrevista: