Conmovedor testimonio de madre de niño reclutado por las Farc

Maria Eugenia González, madre Yulmer, un menor reclutado por la Farc, narró el drama que tuvo que vivir cuando esa guerrilla le arrebató uno de sus seres más queridos.



“Mi niño fue reclutado por las Farc el 1 de septiembre de 2014 en la vereda Bella Vista y hasta el día de hoy no sé cómo fue”, señaló.



La mujer contó que en el momento de la reclutada ella se encontraba en San José del Guaviare en una cita médica y dejó al menor con sus abuelos en Bella Vista, departamento del Meta.



A su regreso, se encontró con la lamentable noticia de que Yulmer hacía parte, contra su voluntad, del grupo guerrillero.



González pudo hablar con su hijo porque fue a buscarlo a uno de los campamentos de las Farc. “Yo intenté traerme a mi hijo cuando lo vi, pero ellos (las Farc) me dijeron que si yo me lo traía, él podía perder todos los beneficios y podría ir a la cárcel cuatro años”, manifestó.



Yulmer, en medio de la tristeza, manifestó a su madre que quería dejar las filas guerrilleras porque estaba allá contra su voluntad. “Él me dijo que se quería salir, pero le daba miedo perder la vida o caer a una cárcel sin haber hecho nada”.



“Para lo mí lo más importante es que mi hijo (hoy con 16 años) esté vivo y si Dios permite pronto lo tendré a mi lado, al lado de su madre y de su familia”, relató.



¿Qué tan cambiado vio a su hijo?



Maria Eugenia, en medio de la emoción, contó que lo único que pudo percibir como cambio físico en su hijo fue “que estaba más alto”.



“Lo vi amedrentado y cambiado en su forma de ser, él no es el mismo niño alegre de antes (…) Se le ve la tristeza en sus ojos y el miedo en su cuerpo”, añadió.



El momento del reencuentro



Yulmer se encontró con su madre cuando ella lo fue a visitar a uno de los campamentos de las Farc.



“Él me dijo que no me quería ver llorar, me abrazó muy fuerte y me susurró que pronto nos íbamos a ver e íbamos a estar para siempre juntos”.



Finalmente, la mujer hizo un llamado al Gobierno para que interceda y su hijo pueda regresar a su hogar, del que nunca debió haber salido.



“Yo doy mi vida por la de él porque quiero verlo ya libre y no sufriendo en la selva”, puntualizó.



