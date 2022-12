Conocí a ‘Ñeñe’ Hernández como un empresario honesto: representante Edward Rodríguez

Luego que se conociera un vídeo en el que se menciona el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez, sobre una supuesta reunión con el polémico ganadero José Guillermo Hernández, el representante confirmó que sí lo conocía, pero que nunca hubo una reunión con él.

“Conocí a José Guillermo Hernández como un empresario honesto, exportador de carne, me lo presentaron personas ilustres de la sociedad de Valledupar, quienes lo destacaban como un empresario notable de la región”, dijo.

Rodríguez señaló que lamentó públicamente la muerte de Hernández cuando se conoció de su asesinato en Brasil, pero desde hace días ha pedido justicia y conocer la verdad de si tenía o no vínculo con narcotraficantes.

“Desde la semana pasada he pedido que se haga justicia y que se determine si José Hernández tenía o no vínculo con el narcotráfico y con testaferrato. Es la Fiscalía y los jueces los que deben determinar y decirle al país si era o no un delincuente”, expresó Rodríguez en un escrito.

Sobre las supuestas reuniones de Hernández con el presidente Iván Duque, aseguró que nunca existieron.

“No sólo José Hernández, sino muchas personas, solicitaban cita con el entonces candidato Iván Duque, a lo que siempre se hacía un filtro exhaustivo por la campaña. La orden era que, si había funcionarios públicos, no podían asistir, por lo que jamás hubo dicha reunión, no íbamos a hacer lo mismo que hizo Juan Manuel Santos en la campaña del 2014”, resaltó.

Del mismo modo, resaltó que ha luchado contra la corrupción y los delitos electorales, por lo que no dudó en exigir la pronta investigación en el caso de ‘Ñeñepolítica’.

“Fui el autor de la ley contra los delitos electorales y he luchado contra la corrupción y las mafias electorales, por lo que exijo se investigue a profundidad a fin de que se limpie el nombre del partido Centro Democrático. Eso no puede quedar en chismes, no se puede simplemente acabar con el nombre de las personas solo por perversidad”, expresó.

Rodríguez aclaró que lleva una investigación contra el presidente Duque por el caso de Aida Merlano y no por la ‘Ñeñepolítica’.

“Por ética no acepté en la Comisión de Investigación y de Acusaciones ser investigador de cualquier caso donde esté involucrado el señor Hernández”, señaló.

