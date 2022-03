Conozca las normas y comportamientos absurdos que se dieron durante la pandemia

Se cumplieron dos años de la llegada del COVID-19 al país y desde entonces el Gobierno aplicó distintas normas para evitar la propagación del virus. Sin embargo, no todas eran acertadas y logicas para el marco sanitario que se vivía, por eso, el autor de libro 'Perdido en Legalandia', Erick Behar Villegas, analizó con En BLU Jeans, las medidas más absurdas en pandemia.

"Empezaron a rociar personas con desinfectante creyendo que eso iba a ayudar. Son cosas que llevan a más normas y comportamientos absurdos. Seguir patrones absurdos a la final nos termina embruteciendo por no ir y mirar si realmente sirve lo que hacemos", narró el experto.

Publicidad

Según dijo Villegas, que terminó siendo un factor educativo y aquel que no cumpliese las normas terminaba siendo el "bobo" o el que "no sabe", pero también generó la innovación de algunos ciudadanos, pues miraron formas de mitigar esas prohibiciones y continuar con una vida cotidiana.

"En el caso en que la ley sea absurda yo miro que puedo hacer para no seguirla. Pues tengo el derecho, el ciudadano exceptico dice "yo entiendo eso" y sale sin tapabocas, pero tampoco va gritarle a alguien la calle sabiendo que puede afectar a alguien. Aunque también existen los aprovechados que no le hacen bien a la sociedad, en la novela yo pongo que una república que más leyes cree, más corrupta es. No es la forma en que construimos una sociedad", explicó.

Erick Behar Villegas aseguró que las personas tienen el derecho de elegir por si mismas lo que quieren o no para ellas, en el caso de la vacunación, la persona puede no hacerlo, pero debe entender que eso puede traer una serie de consecuencias en su circulo social.

Publicidad

Conozca las normas y comportamientos absurdos en pandemia con En BLU Jeans: