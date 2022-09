Consejero presidencial Luis Fernando Velasco está en contra de aumentar el precio de la gasolina

El consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, manifestó su oposición al aumento del precio de la gasolina, el cual se daría con la eliminación de los subsidios al combustible por parte del fondo de estabilización de precios.

En medio de un consejo de ministros se conoció que se dio un fuerte debate entre el consejero presidencial para las Regiones Luis Fernando Velasco y el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, por dicho ajuste de precios de la gasolina a empezar el mes de octubre de este año.

"El presidente alienta las discusiones académicas y políticas y yo expresé mi opinión respetuosamente y el ministro de Hacienda también, un pensamiento contrario al mío y es muy respetable. Ese debate lo voy a mantener, yo no he cambiado mi manera de pensar. El propio presidente me dijo que le contara mi tesis e ideas y eso me parece un buen ejercicio democrático en donde uno dice lo que piensa, entonces ese tema se debatió y el presidente toma decisiones", indicó Velasco en Blu Radio.

Hay que recordar que el ministro de Hacienda explicó hace pocos días que los aumentos más importantes se van a dar en 2023 y que para el caso del ACPM “van a ir más despacio”, considerando el impacto del precio de este combustible sobre el transporte de carga.

El subsidio a los precios de los combustibles le costará este año al país casi 40 billones de pesos, según el Gobierno nacional, una cifra que supera el recaudo que busca la reforma tributaria.

Escuche la entrevista aquí: