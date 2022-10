Consejo de Estado prohíbe exhibición de cigarrillos en tiendas y supermercados

Los cigarrillos y demás productos que contengan tabaco no podrán ser exhibidos en vitrinas de tiendas, estantes de supermercados y otro tipo de establecimientos públicos, de acuerdo a lo ordenado en una medida cautelar del Consejo de Estado.

La decisión del alto tribunal se dio como respuesta a una aclaración en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, precisando el alcance de la publicidad que puede tener el exhibir este tipo de productos, nocivos para la salud.

Esperanza Cerón, demandante en este caso, señaló en Mañanas BLU que el alcance de este fallo tiene que ver con “la protección de la salud pública, particularmente de los más jóvenes”.

“En Colombia la gente está empezando a fumar alrededor de los 12 años de edad. La publicidad, la exposición y el patrocinio de estos productos está claramente dirigido a la población más joven”, advirtió, señalando, además, que en el país se mueren 32 mil personas al año por enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

Cerón precisó que no es que las tiendas o los grandes supermercados no puedan vender cigarrillos, lo que no podrán es exhibirlos y que estén a la vista de los menores.

“No se trata de una prohibición a la venta, sino de una prohibición a la publicidad”, manifestó la demandante.

Asimismo, manifestó que, según estudios, esto no afectará las ventas, sino disminuirá los menores que empiezan a fumar desde temprana edad.

“Hay estudios de la Universidad de Illinois y otros avalados por la OMS que demuestran el impacto de la publicidad y el patrocinio de productos, que terminan afectando la salud de los más jóvenes (…) Hay formas de exhibición que se convierten en publicidad”, dijo.

Por su parte, Humberto Mora, presidente de Coltabaco, uno de los mayores productores de cigarrillos en el mundo, aseguró que no hay ninguna sentencia del Consejo de Estado, “lo que hay es una demanda para regular la exhibición de las cajetillas de cigarrillos”.

“Exhibir no es lo mismo que publicitar. Lo que buscaba la Superintendencia de Industria y Comercio con esa resolución era que se pudieran mostrar las cajetillas para el consumidor para ver la disponibilidad del producto y de las marcas”, manifestó.

Dijo que tras la demanda, el Consejo de Estado en el año 2016 suspendió las resoluciones de la SIC hasta que hubiese sentencia.

“En septiembre de 2017 el Consejo de Estado le respondió a la SIC diciendo que no aceptaba la apelación. De lo que estamos pendientes es que haya una sentencia. Los productos sí se pueden exhibir en el punto de venta hasta que haya una sentencia”, aclaró.

En ese sentido, puntualizó que la medida cautelar del Consejo de Estado dice la forma que las resoluciones de la SIC tienen que suspenderse y “esas resoluciones dicen cómo se deben exhibir”.

“Lo que nosotros queremos es que haya una decisión final. Cuando se suspendió la vigencia de als resoluciones preguntamos a las autoridades sobre cómo exhibir y esa respuesta se obtendrá de la sentencia del Consejo de Estado”, finalizó.