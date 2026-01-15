En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Consejo Noruego para Refugiados alerta que ya son más de 100.000 los desplazados en el Catatumbo

Consejo Noruego para Refugiados alerta que ya son más de 100.000 los desplazados en el Catatumbo

El Consejo Noruego para Refugiados denunció que el conflicto armado en el Catatumbo, tras un año, ha dejado más de 100.000 personas desplazadas y mantiene a la población civil bajo amenazas constantes, en medio de una crisis humanitaria que “no muestra señales de tregua”.

Desplazados en Catatumbo
Decenas de desplazados hacen fila en Cúcuta, a donde llegaron miles de personas en enero huyendo de la guerra.
Foto: Blu Radio
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad