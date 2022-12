Consultas mineras son permitidas, pero tienen vacío jurídico: MinMinas

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, dijo en Villavicencio que las consultas populares son permitidas como mecanismo de participación, pero que tienen un vacío jurídico.

Zapata dijo que por ejemplo en el caso de los municipios que han dicho No, los alcaldes son los que podrían decidir y hasta el momento ninguno lo ha hecho.

En Villavicencio el ministro de Minas y Energía señaló que pese a los resultados de consultas populares que se han adelantado en el país sobre actividad petrolera, son los alcaldes los que tienen que decidir de acuerdo a las facultades que la ley les otorga.

"Las consultas tienen un efecto vinculante para las autoridades locales y cada una deberá decidir qué puede y qué no puede hacer", dijo.

El funcionario señaló además que se adelanta un proyecto de ley que busca acabar con los vacíos jurídicos y llegar a un consenso en la manera cómo se debe desarrollar la industria petrolera sin afectar a las comunidades y teniendo en cuenta que el petróleo genera más del 60% de los recursos del país.

"Si lo que queremos es hablar de desarrollo bienvenido, pero cuando uno le dice no a la explotación de petróleo le está diciendo no a la fuente de financiamiento de la educación, de la salud, del agua potable. No hay una industria que pague más impuestos que la del petróleo”, enfatizó.

También señaló que las inversiones realizadas por la industria petrolera en los sectores donde se vienen adelantando trámites para las consultas populares no están en riesgo y que por el contrario se deben concretar los proyectos ya avalados.