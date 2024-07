Contralor Carlos Hernán: “El país debe prepararse para la caída en recaudos de regalías”

El contralor, Carlos Hernán Rodríguez, entregó un balance de los resultados logrados en las auditorías adelantadas a proyectos de regalías en el primer semestre de 2024, donde se reportan 99 hallazgos fiscales por $602.000 millones.

Por su parte, tras entregar el balance de regalías, el contralor emitió un fuerte llamado con respecto a la eventual caída del recaudo de regalías en el país como consecuencia de la disminución de la producción de petróleo.

El contralor advierte que la gestión de producción minero energética está descontando la transición energética, que como consecuencia, no se está firmando nuevos contratos de exploración, ya que no se permite fracking y no hay planes concretos de para la actualización y transformación de la industria petrolera para buscar, poco a poco, fuentes de energía alterna.

“Confío en que las conclusiones de este foro proporcionarán una hoja de ruta clara hacia un uso más efectivo y equitativo de las regalías. Juntos podemos contribuir a que estos recursos tengan un impacto significativo en los territorios”, Contralor @CarlosHernanR1 @CGR_Colombia… https://t.co/G1P5QsOAUv pic.twitter.com/J35b0vHvF3 — FND - Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) July 30, 2024

“En caso de que la demanda estuviera disminuyendo estas iniciativas tendrían sentido, pero en la realidad son cuentas demasiado optimistas, pues los indicadores no muestran una desaceleración en los consumos de energéticos fósiles y, por lo tanto, se está arriesgando la seguridad energética que se tiene hoy frente a escenarios inciertos mañana”, mención Carlos Hernán Rodríguez.

Publicidad

Finalizando su intervención en el foro, el contralor hizo un llamado para mejorar la gestión y administración de los recursos de las regalías, ya que se han identificado algunas labores de fiscalización y auditoría con incidencia fiscal los cuales cuentan con medidas cautelares decretadas y practicadas.