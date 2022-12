Contralor Maya me chuzó siendo procurador, siempre me ha perseguido: Lafaurie

, uno de los 10 finalistas para ser contralor general,

la andana de críticas en su contra por su aspiración a dirigir el organismo de control se debe al “nerviosismo” de algunos sectores.

“Debe ser porque tengo el carácter y la firmeza para ejercer un cargo en el que ya estuve durante cuatro años y se lograron profundas transformaciones”, manifestó en entrevista con Mañanas BLU.

Lafaurie dijo que, en consecuencia, muchos lo ven como una persona caracterizada que “pone en riesgo” ciertas circunstancias que no les convienen: “Aquí hablan de corrupción, pero les gusta el ‘tapen, tapen’ de muchos sectores”.

Concretamente, contra el actual contralor general, el presidente de Fedegán dijo que, siendo procurador general, Edgardo Maya le interceptó sus teléfonos haciendo usando indebidamente de recursos de la Procuraduría General.

“Lleva muchos años persiguiéndome, pero aquí estoy vivo, sin ningún problema”, expresó.

Agregó que esas denuncias están documentadas en un libro del exministro Fernando Londoño con las “pruebas totales”.

“Cuando llegó el procurador Ordóñez (Alejandro) no solo identificó los equipos, sino que los mandó a decomisar y deben estar en una bodega de la Procuraduría”, expresó.

Lafaurie, en ese sentido, dijo que Maya lo sancionó por su actuar como vicecontralor porque él no acusó a Carlos Ossa (contralor general en la época) de recibir parlamentarios para nombrar “recomendados”.

“¿Por qué yo tenía que denunciar a mi jefe? ¿Acaso a mí me consta? Si fuera así por qué no sancionó al doctor Ossa o a los parlamentarios. Aquí lo que hay es una larga persecución”, puntualizó.

Añadió que prepara un libro en el que develará una serie de cosas que harán que el “país caiga para atrás”.

“Todos intentos del doctor Maya deben ser porque está nervioso que una persona como yo pueda sucederlo”, puntualizó.

Al respecto, este martes, Maya señaló: “yo no hice nada ilegal, eso es absolutamente falso. El procurador general de la Nación de ese momento, a través de su viceprocuradora, le estaba haciendo el mandado a Ordóñez porque él no tuvo el valor de hacer la denuncia, porque carece de valor. Pero ahí está la sentencia del Consejo de Estado. Yo no sé a quien interceptaron”.