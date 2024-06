Contralor Rodríguez: “Cupo de endeudamiento no puede usarse para otra cosa que para pagar deuda”

Carlos Hernán Rodríguez, quien volvió a asumir como contralor general, fue muy enfático al dar su diagnóstico sobre laejecución presupuestal del Gobierno y la división que dijo hay actualmente. Según señaló en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, recibe la Contraloría con “unas circunstancias políticas bastante complicadas” en el país y, por eso, indicó que la entidad debe ejercer su labor con “rigurosidad e independencia”.

Déficit fiscal y pago de la deuda externa

El contralor Rodríguez manifestó que el cupo de endeudamiento no puede usarse para otra cosa que no sea, realmente, pagar la deuda. Precisó que, por “muy loables que sean las circunstancias”, no se puede ampliar el cupo sin tener en cuenta las capacidades y las necesidades que hay. En ese sentido, comentó que el margen debe ser vigilado bajo un control técnico.

“Esto es como una tarjeta de crédito en la cual debe existir una disponibilidad, digamos, de un cupo de endeudamiento, pero cuando usted le amplía o usted tiene una tarjeta de crédito, depende en qué usted va a gastar o a ejecutar ese cupo de endeudamiento que pueda tener, de ampliarle ese margen, si se va a ampliar ese margen, tiene que ser un margen y es el llamado de atención que se hace para lo que específicamente se amplíe. En este caso, el servicio de pago de deuda no puede ser para otras circunstancias, porque lo grave es que se amplíe el cupo de endeudamiento y se vaya a utilizar en cualquier otro tipo de circunstancias, por loables que sean. Cuando usted se va a endeudar, usted tiene que mirar muy bien cuáles son las circunstancias bajo las cuales se están haciendo; pienso que en este momento esa esa circunstancia es necesaria, pero repito, nuevamente tendrá que hacerse con todo el rigor técnico”, recalcó.

Precisamente, sobre ese balance fiscal, mencionó que fue negativo del 4.2 en el PIB, lo que equivale “prácticamente a 63.3 billones”; eso, explicó, es 100 puntos básicos inferior al déficit registrado en el 2022. Por eso, aseguró que harán un “seguimiento permanente” y, en especial, a lo que tiene que ver con la regla fiscal, pues, según registros que hay en la Contraloría General de la República, la deuda bruta total del sector público al cierre de la vigencia 2023 “alcanzó la no despreciable suma de 1.020 billones de pesos”.

“La Contraloría, pienso, debe asumir con todo rigor el seguimiento al ejercicio de la ejecución presupuestal del Gobierno y cuando hablo del Gobierno, pues tiene que ver no solamente el Gobierno central, sino también las transferencias y lo que tiene que ver con el pago, con el tema del servicio de la deuda, que es una situación que, sin lugar a duda, preocupa y que tiene que ver con el déficit fiscal del Gobierno central. Ese resultado en el en el 2023, frente a los datos preliminares que existen, registró unos ingresos históricos equivalentes al 18.9 del Producto Interno Bruto (PIB) y unos gastos del 23.1. Por lo tanto, tendrá que estarse revisando lo que tiene que ver con el balance fiscal”, afirmó el contralor.

