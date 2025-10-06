Contrato por para mantenimiento de helicópteros MI-17 está en riesgo, confirmó el minDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que está en riesgo la ejecución del contrato suscrito con la empresa Vertol Systems, encargada del mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. Este contrato contempla trabajos sobre 20 aeronaves de origen ruso, por los cuales ya se habría pagado parte del valor acordado, cuyo total es de USD 32.463.400

Durante su pronunciamiento, el jefe de la cartera de Defensa explicó que, aunque tres helicópteros ya fueron puestos en operación durante el primer semestre, el avance general del contrato no es satisfactorio. “Si bien es cierto de los seis helicópteros, tres de ellos los colocaron a volar en el primer semestre, se evidencia claramente que en este momento la información que tenemos es que está en riesgo la ejecución del contrato”, señaló.

La situación ha llevado al Ministerio a activar mecanismos legales para atender la contingencia. “Por eso estamos adelantando todos los procesos que nos permite la ley”, aseguró Sánchez, quien también hizo referencia a la constante supervisión sobre el desarrollo del proyecto por parte de diferentes funcionarios.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa Foto: AFP

En cuanto a las implicaciones logísticas, Sánchez manifestó preocupación por el impacto que podría generar la posible suspensión del contrato. “Lo más delicado es que no tengamos la capacidad para mover toda la logística que iba a mover estos helicópteros”, afirmó el ministro, subrayando la afectación directa a la capacidad operativa del Ejército Nacional.



El contrato, ya supervisado por la Procuraduría, debido a los incumplimientos, fue suscrito con Vertol Systems, una empresa con sede en Estados Unidos.

El ministro dejó claro que se tomarán las medidas correspondientes en caso de que no se cumplan las obligaciones contractuales: “Si no cumple hay que sancionarlo, hay que terminar el contrato e iniciar uno nuevo”.