Contraloría alerta riesgo de pérdida millonaria en contrato del MinDefensa de helicópteros MI-17

La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre un posible detrimento patrimonial que superaría los 13 millones de dólares en el contrato 012 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa extranjera Vertol Systems Company para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

De acuerdo con el organismo de control, el contrato, que asciende a 32,4 millones de dólares, presenta un avance físico de apenas el 8 %, pese a que ya se desembolsó el 50 % del valor total como pago anticipado y tiene un vencimiento el 15 de noviembre de 2025. Esta desproporción entre los recursos entregados y el progreso del proyecto pone en riesgo la culminación del mantenimiento de las aeronaves, esenciales para el transporte de tropas y operaciones logísticas de las Fuerzas Militares.

La Contraloría Delegada para el sector Defensa señaló que se evidenciaron deficiencias en la selección del contratista, pues no se habría presuntamente acreditado la capacidad técnica ni financiera exigida, pero aun así obtuvo el aval jurídico para firmar el contrato, lo que contraviene el principio de selección objetiva según indica el informe.

Lista la plata para arreglar los helicópteros MI-17 del Ejército_ de 19 en total, hay 11 en tierra Foto: Blu Radio

El organismo también cuestionó la reacción tardía del Ministerio de Defensa, que solo inició el proceso por incumplimiento el 3 de septiembre de 2025, a pesar de las reiteradas advertencias de la supervisión contractual emitidas desde febrero.



Otro de los puntos críticos identificados es que Vertol Systems Company no posee bienes en Colombia, lo que impide aplicar medidas de embargo o recuperación de recursos en caso de incumplimiento. Las garantías, además, fueron modificadas en tres ocasiones, reduciendo su cobertura. “Adicionalmente, la póliza que respalda la devolución del anticipo vence en noviembre de 2025, sin cubrir el plazo de liquidación del contrato, que puede extenderse hasta dos años más”. Este contrato con la firma extranjera se pactó cuando varios helicópteros MI-17 permanecían inmovilizados en un hangar de Tolemaida en 2024 por falta de mantenimiento.

El origen del problema se remonta al conflicto entre Rusia y Ucrania, que llevó a la suspensión de los contratos con empresas rusas encargadas tradicionalmente del mantenimiento de estas aeronaves, lo que habría abierto la puerta a la cuestionada contratación, que tuvo alertas desde ese momento.

La Contraloría advirtió que continuará el seguimiento permanente al caso y reiteró que la posible pérdida de recursos públicos exige acciones inmediatas del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional para garantizar la protección del patrimonio estatal y la operatividad de la Fuerza Pública.