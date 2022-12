Controladores aéreos protestan por falta de pago de bonificación, domingos y festivos

Los sindicatos de la Aeronáutica Civil y de los controladores aéreos realizan este lunes un plantón en el aeropuerto El Dorado de Bogotá para exigir el pago de su prima de productividad, festivos y bonificaciones.

De acuerdo con la presidenta del sindicato de controladores, Diana Pulido, los pagos corresponden a jornadas extras, domingos, festivos y prima de productividad de diciembre.

“Aquí nos están diciendo que estos pagos se realizarán en enero, cuando por ley, se debieron haber pagado en el mes de noviembre”, agregó.

La líder sindical afirmó que es necesario enviar el mensaje claro al Gobierno y es que si no tienen con qué pagar no exijan laborar jornadas extras por falta de personal.

Por su parte, el coronel Édgar Francisco Sánchez, director de la Aeronáutica Civil, dio un “parte de tranquilidad” porque las operaciones no se verán afectadas y enfatizó que el pago no se hizo para no afectar el “techo fiscal” de la entidad.

“Esa prima y las horas extras generadas no se pueden pagar en la vigencia 2017, sino que se hará el pago del reconocimiento, a más tardar el 5 de enero”, puntualizó.