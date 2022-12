Conversación de Duque debe ser con sectores en paro: estudiantes

La ministra de Educación, Maria Victoria Angulo, así como la líder estudiantil Jennifer Pedraza se refirieron en Mañanas BLU a las protestas y a la conversación nacional adelantada por el Gobierno en medio del paro. La líder estudiantil Jennifer Pedraza descalificó la conversación nacional planteada por el Gobierno y aseguró que se trata de un escenario que busca desconocer al Comité Nacional de Paro, pues tiene tiempos y plazos diferentes a los de los organizadores de las movilizaciones.

“Habrá muchos otros temas que todos los colombianos querremos tratar, de acuerdo, no hay ningún problema con eso, no hay ningún problema con que exista una conversación nacional, eso puede hacer parte de la agenda de cualquier presidente y me parece positivo. No hay ningún problema con eso”, declaró Pedraza.

Según Pedraza, los estudiantes no le están pidiendo a Duque que no converse con los colombianos, sino que debe tramitarse con los sectores en huelga.

“Aquí no le estamos diciendo al presidente Iván Duque que no converse con nadie”, declaró la joven economista.

“Los puntos de un paro, a mi parecer y de pronto puedo hablar de la experiencia de 2018, debe tramitarse con los sectores que están en paro, con los millones de colombianos que salimos a la calle y que tenemos una representación y una estructura organizada para hablar de esos temas”, agregó.

De acuerdo con la líder estudiantil, la conversación nacional propuesta por el presidente es una estrategia para desconocer al Comité Nacional de Paro.

“El Gobierno convoca a esta gran conversación nacional, pero es una estrategia por desconocer el Comité Nacional de Paro como interlocutor válido. Yo creo que eso sí puede ser muy evidente para los colombianos”, agregó.

“La conversación nacional planteada por el presidente Iván Duque tiene una agenda, unos temas y plazos diferentes a los que hemos solicitado como Comité Nacional de Paro”, complementó.

La ministra de Educación María Victoria Angulo, defendió por su parte la metodología planteada por el Gobierno para discutir las demandas de los manifestantes.

“Esta semana ha sido de muchos espacios, que se intensifican el día de hoy y el día de mañana para abordar los tópicos generales de la conversación nacional. Yo creo que el presidente no ha cerrado la puerta a continuar con un espacio donde podamos dar respuesta a las distintas peticiones que hay sobre la mesa”, sostuvo la funcionaria.

