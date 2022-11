Coordinadora de TransMilenio en Soacha denunció acoso laboral

La ingeniera civil Lina María Moreno Galvez quien se desempeñó como coordinadora de las fases I, II y III de TransMilenio en Soacha, acusó al secretario de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos del municipio, John Mario Vargas Ruiz, por acoso laboral.

Moreno Galvez era la coordinadora del proyecto de transporte más grande en el país y asegura que a pesar de coordinar las tres fases, solo había contrato para la primera. Es decir, trabajó dos fases sin contrato.

“Me he sentido absolutamente sola en este proceso”, declaró la ingeniera en Mañanas BLU.

La denunciante, que lleva 19 años de vida profesional, aseguró que nunca ha trabajado por palanca política ni ha sido nombrada a dedo. Contó que por su hoja de vida y los méritos obtuvo el puesto.

“Llego desde el 22 de noviembre de 2017”, contó.

“Fue totalmente exitoso, fue un proceso que se cumplió con todos los cronogramas”, aseguró.

Los problemas, de acuerdo con la ingeniera, empezaron con la llegada de John Mario Vargas Ruiz a la Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos de Soacha.

“Toma el cargo el 16 de enero, lo recibimos de la manera más cordial, enterándolo de los procesos que estaban”, sostuvo.

“Cuando llega el ingeniero al cargo, le hago la presentación de todas las etapas de TransMilenio. Esa presentación se demora más o menos dos horas, lo entero y lo empapo de todo. Él de inmediato se muestra reacio a fase II y III, alegándome que yo no tenía contrato para ese proceso”, contó.

“Yo le dije que yo acataba las directrices que él me diera. Le hice la entrega de esos temas”

“Al comienzo la relación fue distante, pero cordial, lo que tiene ser profesionalmente”, relató. Moreno Galvez.

“Después de una audiencia de control político en el Concejo de Soacha la situación cambia. Salgo ovacionada de esa audiencia donde hago empalme y entrega de mi cargo”, agregó.

“Entrego cerca de 47 procesos importantes, entre ellos incluidos cambios entre deprimidos y puentes vehiculares, modificaciones que hicimos relevantes”, añadió.

“Empezamos a tener problemas en las decisiones administrativas y técnicas en los procesos que yo ayudaba a coordinar”, complementó.

Según la ingeniera, el secretario de Infraestructura de Soacha no le hablaba, no la recibía en audiencia y tampoco le asignaba funciones.

El 20 de febrero de 2020, ella asegura que entró a la oficina para revisar cuentas de contratistas y que él la trató de manera despectiva.

“El ingeniero delante de todos los de la oficina me trata de una manera super despectiva y me dice que no, que él de ninguna manera va a revisar esos documentos y le dije que eso nos incurría en unas faltas gravísimas, administrativas y en incumplimientos contractuales. Él me humilla y salgo llorando de esa oficina”, declaró.

“Desde ese momento me quebré. Estaba desesperada por que él no atendía los requerimientos del proyecto y llevábamos sin emitir comunicaciones”, agregó.

De acuerdo con la denunciante, a partir de ese día empezó a tener ataques de pánico y fue diagnosticada por estrés laboral.

Escuche la denuncia de la ingeniera civil Lina María Moreno Galvez:

