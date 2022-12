Cormacarena calificó de “no viable” el proyecto autorizado por la ANLA

“Por lo cual debido a la importancia de esta zona, esta Autoridad Ambiental de una manera objetiva y misional desde la perspectiva de la administración y gestión de los recursos naturales, manifiesta la NO VIABILIDAD del proyecto denominado Área de Interés de Perforación Exploratoria (AIPE) Serranía de la empresa HUPECOL, a desarrollarse en el municipio de la Macarena ya que como lo indica la oficina asesora de planeación de Cormacarena el 100% del proyecto se encuentra localizado en "ZONA DE RECUPERACIÓN PARA LA PRODUCCION SUR", y actualmente los usos del suelo y actividades permitidas a desarrollar no se encuentran establecidas, ya que no se tiene el Plan Integral de Manejo del correspondiente DMI”, dice el documento emitido por la entidad ambiental.

Este es el concepto emitido por Cormacarena:

