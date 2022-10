Cormagdalena no liberará recursos para pagar crédito de Navelena con el Banco Agrario

BLU Radio conoció que la Corporación Autónoma del Magdalena no liberará los recursos de la fiducia, como solicitó en una carta Navelena, el consorcio en el que participa Odebrecht en más del 80%.



Fuentes cercanas a la entidad, revelaron que Cormagdalena no desembolsará ese dinero, porque en primer lugar, el Banco Agrario le presto el dinero al concesionario, por lo tanto, no tiene ninguna obligación para hacerlo.



Además, argumenta que el cierre financiero no se concreto, ya que el banco Sumitomo retiro su oferta como consecuencia de la confesión de delitos por parte de Odebrecht.



Sin embargo, para la Corporación, los recursos del Banco Agrario no están en riesgo. Si se logra la cesión del contrato a Power China, tan pronto se de el cierre financiero se le pagaría al banco.



De lo contrario, si no hay cesión y se caduca el contrato, la liquidación del mismo genera suficientes recursos para el pago del préstamo.