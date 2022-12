Corte llenó el vacío entre condenas y participación en política: MinInterior

La Corte Constitucional aprobó la constitucionalidad del acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque con algunas consideraciones.



A nombre del Gobierno, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que están “muy satisfechos” con el fallo, al considerarlo un aval constitucional al sistema de justicia, verdad reparación y garantías de no repetición.



Destacó que la Corte despejó dudas, principalmente sobre la participación en política de los exguerrilleros de las Farc.



“El señor procurador había advertido en la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales en el sentido de que el acto legislativo no señalaba claramente que la suspensión de las condenas en la justicia ordinaria implicaba el levantamiento de las inhabilidades electorales. La Corte se pronunció y señaló que al suspender las condenas, se levantan las inhabilidades electorales”, explicó.



En ese sentido, el ministro Rivera complementó que ahora no hay duda de que los exguerrilleros pueden inscribirse como candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas de 2018.



Así las cosas, será la propia JEP la que señale si el cumplimiento de la determinada sanción que ella imponga, es o no compatible de manera simultánea con el ejercicio de un cargo público de elección popular.



“Los exmiembros de las Farc se pueden escribir, pueden ser elegidos, pueden empezar a desempañar sus cargos y una vez la JEP los condene, será ella quien determine si la sanción es o no compatible con que puedan seguir desempeñándose como funcionarios públicos”, amplió.



Finalmente, habló sobre la decisión del alto tribunal en torno a la facultad de los empresarios y terceros que hayan cometido delitos en el marco del conflicto, de presentarse voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz.



“Los empresarios podían dormir tranquilos con el texto como venía, pero si la Corte con lo que ha decidido les da mayor tranquilidad, pues bienvenida esa mayor tranquilidad. La Corte lo que dijo es que no solamente la competencia de la JEP sobre empresarios, sino sobre agentes del Estado, dependerá de la voluntad de unos u otros. En el caso de los miembros del Estado, los miembros de la fuerza pública tienen obligatoria su comparecencia ante la JEP”, finalizó.

En la noche del martes, cuando la Corte se pronunció, el líder de Farc Rodrigo Londoño Timochenko, dijo que el alto tribunal le está cumpliendo al país al darle vía libre a la JEP, pues los derechos de las víctimas son prioridad y se garantiza verdad al país.

Por su parte, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, destacó la decisión del alto tribunal, asegurando que “reafirma fundamentos del Estado de Derecho y siembra bases de una paz estable y duradera para todos”.

