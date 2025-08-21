Corte Suprema abre investigación formal a David Racero por caso del fruver

La Corte Suprema de Justicia, específicamente su Sala de Instrucción, en una sesión ordinaria abrió investigación formal contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero.

Esto tiene que ver con la presunta utilización de un asistente de su Unidad de Trabajo Legislativo para actividades personales, como atender un mercado fruver en la localidad de Engativá en Bogotá.

Esto, de acuerdo con unos chats que están en manos de la Corte desde septiembre del año pasado en el despacho del magistrado César Reyes quien viene practicando pruebas y declaraciones, y además Blu Radio pudo establecer que va a fijar una fecha para escuchar a Racero en diligencia de indagatoria.

David Racero Foto: X

Lo que está investigando la Corte Suprema de Justicia son las circunstancias que rodearon consignaciones hechas a las cuentas del representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo.

Por estos hechos también hay una demanda de pérdida de investidura ya admitida en el Consejo de Estado y allí se argumenta que el asistente legislativo de David Racero Leonardo García atendía el minimercado y le rendía cuentas por texto y por teléfono.