Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Carlos Ramón González
Disturbios en Avellaneda
Millonarios
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Corte Suprema abre investigación formal a David Racero por caso del fruver

Corte Suprema abre investigación formal a David Racero por caso del fruver

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, abrió investigación formal al congresista del Pacto Histórico David Racero por el delito de concusión tras la polémica de su supermercado que involucraron a miembros de su UTL.

David Racero
David Racero
Foto: Noticias Caracol
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: agosto 21, 2025 09:36 a. m.

La Corte Suprema de Justicia, específicamente su Sala de Instrucción, en una sesión ordinaria abrió investigación formal contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero.

Esto tiene que ver con la presunta utilización de un asistente de su Unidad de Trabajo Legislativo para actividades personales, como atender un mercado fruver en la localidad de Engativá en Bogotá.

Esto, de acuerdo con unos chats que están en manos de la Corte desde septiembre del año pasado en el despacho del magistrado César Reyes quien viene practicando pruebas y declaraciones, y además Blu Radio pudo establecer que va a fijar una fecha para escuchar a Racero en diligencia de indagatoria.

David Racero
David Racero
Foto: X

Lo que está investigando la Corte Suprema de Justicia son las circunstancias que rodearon consignaciones hechas a las cuentas del representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo.

Por estos hechos también hay una demanda de pérdida de investidura ya admitida en el Consejo de Estado y allí se argumenta que el asistente legislativo de David Racero Leonardo García atendía el minimercado y le rendía cuentas por texto y por teléfono.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pacto Histórico

David Racero

Corte Suprema de Justicia