Crece escándalo por presunta corrupción en contrato de basuras en Bucaramanga

La Fiscalía imputará en los próximos días los delitos de falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos al exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga José Manuel Barrera Arias y de Rubén Enrique Amaya Vanegas, jefe de disposición final de la EMAB, y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Al parecer los mencionados participaron en la suplantación de propuestas y hojas de vida de dos ingenieros de Bogotá en el proceso de contratación de una nueva tecnológica para el manejo de las basuras en el rellano sanitario del Carrasco.

Las dos hojas de vida, presuntamente falsificadas, son de los ingenieros Álvaro Gutiérrez y Arturo Vargas, quienes ante la Fiscalía manifestaron que ellos no participaron en esa invitación de la Empresa de Aseo de Bucaramanga.

En el mismo audio se escucha el momento en el que Rodolfo Hernández increpa a Florentino Rodríguez, en ese entonces asesor de despacho, quien lo cuestiona por la decisión de contratar al ingeniero Jorge Alarcón.

“Yo fui el que gané las elecciones Florentino, y yo tengo esa responsabilidad porque después yo no puedo salir a decir a responder, como el problema de las 20 mil casas, que usted no volvió a preguntar y me ha tocado poner el pecho a mí solo, si fracasa esto (el contrato de basuras) yo no le puede echar la culpa a usted, esa es responsabilidad mía y la asumo aquí, delante de la junta, que (Alarcón) cobre $700 millones”, manifestó airado Rodolfo Hernández.

Cesar Fontecha, exdirector jurídico de la EMAB, aseguró en diálogo con Blu Radio que fue engañado por el exgerente de la EMAB.

“No sabía que de las tres hojas de vida que revisamos con el equipo evaluador del proceso, dos eran falsas, nosotros solo revisamos si cumplían con los requisitos para participar en esa invitación a profesionales para estructurar el proyecto de lo que sería la licitación internacional para el manejo de las basuras”, afirmó el exfuncionario.

La Fiscalía y la Procuraduría adelantan las respectivas investigaciones sobre este caso de presunta corrupción conocido como ‘Vitalogic’ y que tiene en entredicho la imagen anticorrupción de Rodolfo Hernández.

Para hoy al medio día estaba programada la audiencia de imputación de cargos en contra del exgerente de la EMAB, el contratista y el jefe de disposición final de la EMAB, sin embargo, a última hora fue aplazada por solicitud de los investigados por la Fiscalía General de la Nación.

