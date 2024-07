Crece la tensión tras la candidatura de Katherine Miranda a la presidencia de la Cámara

En las últimas horas, se conoció que la postulación de Katherine Miranda

,

está suscrita por partidos como el Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno, Dignidad y Compromiso y parte de la Alianza Verde. Esto con 11 firmas de 20. Una decisión que se tomará el próximo 20 de julio cuando se lleve a cabo la instalación del Congreso de la República con el fin de ocupar el cargo donde antes estaba el congresista Andrés Calle.

Por un lado, el panorama se complica porque el exsenador Antonio Sanguino envió un mensaje a los secretarios Verdes por postulación de Miranda, diciendo que no existe “tal coalición Centro Esperanza” y cuestionó la carta firmada por los once congresistas en la que ratificaban la candidatura.

Otra de las candidatas, Martha Alfonso, señaló que la decisión debe ser tomada internamente por el partido Verde.

“Hoy los busca para tener unas mayorías en las que no pensó cuando hizo el acuerdo para ella; por eso la decisión debe ser interna del partido Verde, no porque los desconozca a ustedes porque les aprecio y valoro mucho, sino porque ella no hizo el acuerdo incluyéndolos y hoy si los convoca para tener las mayorías que dentro de su bancada verde no tiene” dijo a través de su cuenta de X.

Culmina diciendo que desde hace más de un año que Verde Centro - Esperanza no actúa como una bancada unificada en la Cámara de Representantes.

Figuras políticas se han sumado apoyando a Miranda

A pesar de las divisiones dentro de esta colectividad, decenas de figuras del mundo político han mostrado su respaldo a la idea de que Miranda llegue a ocupar este importante cargo.

El exministro José Antonio Ocampo afirmó a través de sus redes sociales que tuvo la oportunidad de trabajar con la congresista y en todos los debates mostró máxima disciplina, trabajo armonioso con el Gobierno y sus colegas. Por lo que ratifica su apoyo.

“Quiero dar mi respaldo a Katherine Miranda para la presidencia de la Cámara de Representantes. Tuve oportunidad de trabajar con ella, cuando presidió la comisión tercera de la Cámara, en la reforma tributaria de 2022, el presupuesto nacional de 2023 y el Plan de Desarrollo”, dijo Ocampo.

El senador Humberto de la Calle también mostró su aprobación a esta decisión asegurando que “me ha parecido una persona con ideas claras, con deseo de servir y, también, con capacidad de oír. Sería la mejor presidenta de la Cámara y brindaría garantías a todos”.

Incluso, el excandidato a la presidencia Sergio Fajardo afirmó que “Katherine Miranda presidenta de la Cámara de Representantes. Justo y merecido”. La carta firmada por los once congresistas cuenta también con la firma de representantes como Jennifer Pedraza, Catherine Juvinao, Alejandro García, entre otros.