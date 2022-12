“Creo que Petro dice la verdad”: Navarro Wolff

El exsenador Antonio Navarro Wolff señaló, a través de su cuenta de Twitter, que después de ver el video del excandidato presidencial Gustavo Petro, en el que explica todos los detalles del sonado caso que hoy lo tiene en el ojo del huracán, le cree al dirigente de la Colombia Humana.



“Escuché con calma, como estoy pidiendo que se haga, el video de 40 minutos de Petro de ayer por Facebook, y lo digo claramente: Sí le creo. Sí creo que dice la verdad”, señaló Navarro Wolff.



Escuché con calma, cómo estoy pidiendo que se haga, el video de 40 minutos de @petrogustavo de ayer por facebook, y lo digo claramente:

Si le creo.

Si creo que dice la verdad — Antonio Navarro (@navarrowolff) December 4, 2018

Cabe recordar que en el video de 40 minutos el exalcalde de Bogotá manifestó que se trató de una imprudencia de su parte y pidió a sus seguidores perdón “por poner en riesgo la esperanza”.



“Tengo que pedirles perdón a mis electores de hoy: 8 millones de personas, por haberme puesto a recibir dinero en efectivo de un amigo en el pasado”, dijo.

Publicidad