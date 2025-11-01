En vivo
Blu Radio  / Nación  / Crisis en el Cauca, enciende polémica por grupos armados: El Radar, programa 1 de noviembre de 2025

Crisis en el Cauca, enciende polémica por grupos armados: El Radar, programa 1 de noviembre de 2025

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 1 de noviembre de 2025.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

En esta edición de El Radar de Blu Radio, con Ricardo Ospina, analizamos dos temas clave que marcarán la agenda nacional en las próximas semanas: la crisis humanitaria en el Cauca y el inicio de la carrera presidencial rumbo a 2026.

  • Iris Marín – Defensora del Pueblo: Habló sobre los hallazgos del informe “Cauca, voces que resisten 2024-2025”. Explicó cómo el reclutamiento forzado de menores, la disputa territorial entre grupos armados ilegales y la pobreza estructural mantienen en alerta al suroccidente del país. Marín detalló además la urgencia de una intervención integral del Estado para frenar la violencia y proteger a las comunidades más afectadas.
  • Claudia López – Exalcaldesa de Bogotá: Dio inicio oficial a su recorrido político de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Desde su experiencia en los 32 departamentos, habló de la necesidad de superar la polarización entre uribismo y petrismo con un gobierno “sin robar, con resultados y para la gente de verdad”. López expuso las bases de su propuesta presidencial y se refirió a lo que haría diferente a Gustavo Petro, su antiguo aliado.

Escuche el programa completo aquí:

