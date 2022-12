Cuando me suspendieron me le arrodillé a Dios y le dije por qué: Nelly Villamizar

Noticias Caracol habló con la suspendida magistrada Nelly Yolanda Villamizar, quien fue la encargada de destapar un escándalo de corrupción en Tribunal administrativo de Cundinamarca, denuncias por las cuales fue sancionada, esto por dañar supuestamente el buen nombre de sus compañeros, algunos de los cuales actualmente se encuentran en prisión.



El 12 de abril de 2012 Villamizar aseguró que Juan David Balcero, exalcalde y exconcejal Cota, habría pagado $200 millones para que se fallara a su favor un proceso por pérdida de investidura, dinero por el que, según ella, se vieron beneficiados Misael Alejandro Bautista, secretario general del Tribunal de Cundinamarca, y Fredy Hernando Ibarra, entonces presidente de esa corporación.



Por estas acusaciones los anteriores nombrados la demandaron por calumnia, lo que causó la situación que afronta hoy en día.



“En el momento que me suspendieron, me le arrodillé a mi Dios y le dije que por qué. Porque siendo uno juez y que digan que me suspendieron sin ninguna razón, fue muy duro", expresó.



