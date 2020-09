Cuando veo la imagen de la trenza digo, esa persona estaba sufriendo muchísimo: Ingrid Betancourt

El 23 de febrero del 2002, Ingrid Betancourt fue secuestrada en San Vicente del Caguán, en medio de su campaña presidencial, un hecho que marcó la historia de Colombia y la de las Farc, pues se convirtió en un símbolo del secuestro y de la guerra en el país.

La excandidata presidencial habló en Mesa BLU sobre su paso obligado por la selva, los hechos traumáticos que le dejó el secuestro y sobre cómo superó uno de los momentos más difíciles de su vida.

El día que Ingrid Betancourt fue secuestrada por la guerrilla de las Farc, no imaginó que durante seis años de su vida no volvería a ver a su familia, pues creía que su secuestro iba a ser como el de otros políticos que fueron liberados en cuestión de días.

Yo pensé que me iban a dejar libre en horas y se fue alargando, cuando me di cuenta ya llevaba un año, luego cinco, seis y casi siete Ingrid Betancourt

Durante casi siete años, Ingrid Betancourt fue víctima de actos desagradables, abusivos e infames por parte de la guerrilla de las Farc.

Era una tortura, era una situación de desespero, de humillación, un espacio negro. Trato de no pensar mucho en el secuestro porque genera emociones fuertes, pero seis años de la vida de uno es mucho tiempo Ingrid Betancourt

Publicidad

¿ Qué pasó después de la liberación?

El 2 de julio de 2008, las Fuerzas Armadas realizaron la ‘Operación Jaque’, que tuvo como resultado su liberación junto con contratistas estadounidenses y miembros del Ejército Nacional, que habían permanecido secuestrados algunos por más de diez años.

El hecho marcó un momento importante en la historia de Colombia, pues la liberación de Betancourt significó un triunfo político para el presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez.

Íngrid Betancourt en Operación Jaque / Foto: archivo EFE

De vuelta a la vida civil, Ingrid Betancourt se encontró con una sociedad totalmente diferente en la que había estado hace seis años atrás, pues después del secuestro se topó con algo a lo que ella llamaría un "linchamiento social".

“Sentí odio, agresividad por parte de los colombianos, me sentí atacada de manera injusta”, afirmó.

La relación con Colombia fue muy traumática, primero por el secuestro y no habíamos salido del secuestro cuando nos llega lo que yo llamaría un 'linchamiento social' Ingrid Betancourt

Publicidad



Después de vivir el secuestro y encontrarse con otra realidad, la excandidata presidencial abandonó Colombia para radicarse en Francia, allí rehízo su vida junto a su mamá y sus hijos.

Finalmente, aseguró que sí es posible recuperarse del secuestro, pero el secreto es “el amor de la familia”, especialmente el de su mamá, sus hijos y el de sus nietos.

Por ahora, Betancourt no tiene planeado regresar al país. "No sé cómo, no sé cuándo, pero creo que algún día sí volveré a Colombia”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: