¿Cuánto IVA tendrá comprar mascotas de acuerdo a la reforma tributaria?

Después de que el Congreso de la República aprobara la reforma tributaria, han sido diversos los temas (alimentos, mascotas, ropa, entre otros) que se han puesto en mesa de debate a raíz de las medidas que tomó el Gobierno Nacional en su documento.

Uno de estos temas es la compra de mascotas, pues debido a la reforma tributaria también tendrán IVA del 19 %. Según reveló Noticias Caracol , la Cámara de Comercio de Bogotá estima que existen 2.200 establecimientos dedicados a la venta de mascotas.

"Lo que se busca es que cuando usted adopte no tenga impuestos, para no tener ese mercado tan fuerte que hay de mascotas de compañía, se quiere desestimular la venta de mascotas para que la gente adopte. Hay muchos perros y muchos gatos callejeros que necesitan el apoyo de una familia, que se les adopte. Se busca no promover la venta de estos animales", indicó Álvaro Monedero, uno de los conciliadores de la reforma tributaria, para Mañanas Blu.

La noticia ha sido, en su mayoría, aceptada por gran parte de la ciudadania que consideran que la mejor forma de tener una mascota es a través de la adopción y coinciden con el Gobierno Nacional que se debe combatir la venta ilegal de animales.

“Me parece bien porque no estoy de acuerdo con los criaderos de animales”, dijo Juan David Duque, habitante de Bogotá. Por otro lado, unos consideran un poco "absurda" la decisión de la reforma tributaria: “son seres vivos, ¿cómo van a tener IVA?”, aseguran.

La senadora de la Alianza Verde Andrea Padilla, informó que esperan que todo lo que se recaude sea utilizado en programas sociales a favor de los animales en Colombia, en especial aquellos en condición de abandono. Además, el IVA permitirá que la actividad sea regulada por la Dian y, así, poder combatir la trata ilegal de mascotas.

Estas son las mascotas que tendrán IVA: gatos, perros, conejos, minipigs (cerdos miniatura), hámsteres, cuyes, conejos y hurones.

