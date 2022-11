"IVA a venta de mascotas busca que las personas adopten": conciliador de reforma tributaria

El representante Álvaro Monedero, uno de los conciliadores de la reforma tributaria, explicó en Mañanas Blu los últimos cambios en el Congreso de la reforma tributaria, entre ellos la caída del impuesto a actividades comerciales de iglesias, la inclusión de renta diferencial del 30%, la posibilidad de que este año haya Día sin IVA y la imposición de ese último gravamen a la compra de mascotas.

La imposición de IVA de compra de mascotas, propuesta por el Partido Alianza Verde, finalmente pasó. De acuerdo con el representante Monedero, el objetivo de la medida es que cuando una persona adopte no pague impuestos, pero sí cuando haya un comercio.

"Lo que se busca es que cuando usted adopte no tenga impuestos, para no tener ese mercado tan fuerte que hay de mascotas de compañía, se quiere desestimular la venta de mascotas para que la gente adopte. Hay muchos perros y muchos gatos callejeros que necesitan el apoyo de una familia, que se les adopte. Se busca no promover la venta de estos animales", indicó el congresista.

Podría haber Día sin IVA

"Quedó la duda sobre el Día sin IVA. Esta reforma tributaria arranca en vigencia, el primero de enero, o sea que si en la ley hay una fecha específica debería darse este año y ya el próximo año queda bajo la potestad del Gobierno. La reforma tributaria no está tocando el 2022. Sería entonces lo que está en la reforma de hace dos años", indicó el legislador.

Durante la discusión de la reforma tributaria, el el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, comunicó la inclusión de dos días sin IVA para 2032, con la condición de que se favoreciera la producción nacional. Sin embargo, posteriormente la proposición se cayó conforme avanzaron los acercamientos con sectores productivos y del legislativo. En su análisis, Ocampo aseguró que los días sin IVA no favorecían a los colombianos con mayores necesidades.

Se salvaron las iglesias

La posibilidad de impuestos a actividades comerciales de iglesias también se cayó. Según el representante Monedero, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no respaldó el artículo porque no se propuso desde el poder ejecutivo. Finalmente, el polémico aparta fue eliminado y no negado.

"Quedó excluido al final del texto. Había generado mucha polémica. El Gobierno no quiso intermediar en esa posición, era un tema que no era propuesto por ellos, fue una propuesta de la representante Katherine Miranda que avanzó mucho. En Cámara logramos un consenso, aprobamos el artículo con unas mejoras, una proposición que decía que si se reinvertían esos ingresos por otras actividades, fuera del rito en su misión, pues estarían exentos. En últimas ese recaudo iba a ser muy neutro porque las iglesias iban a demostrar que hacían actividades educativas, donaciones de alimentos y quedarían excluidos", contó Monedero.

El representante Álvaro Monedero dijo que es presumible que la representante Miranda presente nuevamente el proyecto. "La Dian informó que hay actividades de ganadería, hoteleríad y restaurantes, que no tienen nada que ver con el rito, que lo están haciendo a través de la razón social de la Iglesia y que obviamente no pagan impuestos como pagan el resto de los colombianos", afirmó.