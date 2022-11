Se cae el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria

Este jueves, 10 de noviembre, se cayó el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria. Este había sido el palo en la rueda la última semana para lograr la conciliación del texto en el Congreso de la República.

El impuesto a las iglesias, que causó opiniones a favor y en contra, incluso en partidos como Cambio Radical, el Partido de la U o el Partido Conservador, no pasó en los debates que se tuvieron tanto en el Senado de la República como la Cámara de Representantes.

Vale recordar que la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro era implementar un impuesto del 20 % a las actividades comerciales que generaran ganancias en las iglesias y que no estén relacionadas con actos de beneficencia o educación.

Durante de la discusión de este artículo estuvieron representantes del partido Colombia Justa y Libre y líderes de las iglesias cristianas, quienes pidieron durante los últimos días que no se aprobara este impuesto para las iglesias en la reforma tributaria.

La representante Katherine Miranda expresó en Blu Radio que había un "lobby enorme" en el Congreso para que no se aprobara el artículo. De hecho, calificó como "chantaje" la posición de varios congresistas que si no quitaban el impuesto no se aprobaría la reforma presentada por el Gobierno nacional.

“Lo que se demuestra claramente es que hay un chantaje con el que se le está diciendo a los conciliadores, senadores y a la Cámara, que si no se retira el artículo de la conciliación, pues no se aprueba", dijo en conversación con Mañanas Blu.

