Hay chantaje para sacar impuesto a iglesias de conciliación de reforma tributaria: Katherine Miranda

La representante Katherine Miranda se pronunció en Mañanas Blu acerca de las dificultades de la conciliación de la reforma tributaria, debido a las diferencias en cuanto al impuesto a las iglesias, el cual se hundió en el Senado, pero fue aprobado en la Cámara. El artículo, que propone dejar a un lado el trato especial a las iglesias, para que paguen renta por las actividades comerciales que no están relacionadas con el culto, beneficencia ni educación, dificulta el consenso.

“Hemos visto un lobby enorme, lo denunció el presidente del Senado, Roy Barreras, quien en su intervención en la plenaria del Senado dijo que varias personas estaban diciendo que había que tumbar el impuesto y a contraprestación les ayudaban con votos para las próximas elecciones” , declaró la legisladora, quien aseguró que el artículo se refiere no a congregaciones de barrio, sino a "megaiglesias" que, en su concepto, utilizan mal los beneficios tributarios y se enriquecen.

Publicidad

De acuerdo con Miranda, en el Congreso se dio un “desfile de pastores” que derivó en una carta de congresistas que exigieron quitar de la reforma tributaria el artículo o de lo contrario no pasaba la reforma tributaria. “Lo que se demuestra claramente es que hay un chantaje con el que se le está diciendo a los conciliadores, senadores y a la Cámara, que si no se retira el artículo de la conciliación, pues no se aprueba. Peligra la reforma tributaria, algo que para mí es un chantaje. Estas discusiones se tienen que dar sobre la mesa”, afirmó la parlamentaria.

La representante se refirió, además a su pelea con la senadora Andrea Padilla , quien suscribió la carta con la que se pide sacar el impuesto a las iglesias del articulado.

“Ella no es conciliadora, ella está firmando como vocera del partido esa misma carta. Ella no puede firmar como vocera, porque mi partido opina todo lo contrario y eso se ratificó en una reunión que tuvimos con los congresistas de Alianza Verde y las directivas del partido que apoyamos el impuesto a las iglesias. Ella puede opinar y es absolutamente válido, se lo respeto, pero lo que no puede hacer es firmar como vocera”, declaró.

Otros temas por conciliar en la reforma tributaria son la tarifa diferencial de renta para las pequeñas y medianas empresas y la exención del impuesto del mismo impuesto para las pensiones altas obtenidas en el exterior. Se espera que la conciliación sea votada la próxima semana.

Publicidad