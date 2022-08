Es muy posible que haya impuestos a iglesias en reforma tributaria: representante Katherine Miranda

El debate en las comisiones del Congreso sobre la reforma tributaria ya empezó y, según comentó la representante Katherine Miranda, presidenta de la Comisión Tercera de Cámara, la propuesta del presidente Gustavo Petro ha recibido críticas, pero que fueron aceptadas “de buena manera” y el Gobierno “está dispuesto a modificar” algunos puntos.

Y es que uno de los aspectos más polémicos es el de cobrar impuestos a las iglesias del país, algo que, desde campaña presidencial, se descartó, pero ahora parte de la bancada lo está promoviendo y “es muy posible” que entre en la tributaria, pues, según Miranda, algunas de estas “se están comportando como empresas” y no pagan impuestos.

“Es muy posible (…) Se está revisando el tema de renta y el impuesto predial (…) Inicialmente, en campaña, el Gobierno dijo que no, pero es una de mis grandes banderas. Tengo claro que la mayoría de las iglesias cumplen una función social muy importante sin importar si son cristianas, católicas o evangélicas, pero hay algunas que no y se están enriqueciendo y, por la ley, no están pagando impuestos”, comentó.

La representante Miranda detalló que, de aprobarse la medida, se considera que este tipo de impuesto sea “sobre bienes exclusivos de culto, no sobre parqueaderos y un montón de bienes” de otras iglesias.

Asimismo, sobre el impuesto al diezmo, dijo que “no está sobre la mesa” porque finalmente “todo termina en la renta”.

Finalmente, señaló que todos estos ajustes y posibles cambios en la reforma tributaria tienen que asumirse con “mucho cuidado” para que los empresarios no sientan que es “una imposición”, sino una labor conjunta entre Gobierno y gremios, todo, con el fin de recaudar 25 billones de pesos.