“No pidan más impuestos, nos están ahogando”, iglesias evangélicas dan un no rotundo a la tributaria

La Confederación de Iglesias Evangélicas de Colombia se reunió este martes en su junta directiva para fijar su posición en relación a los artículos de la reforma tributaria que buscan que las iglesias paguen impuestos.

Allí, sus integrantes fueron categóricos y aseguraron que ellos no pueden pagar impuestos. Esto porque ya tienen que responder con los tributos indirectos que pagan por su funcionamiento, como parafiscales, el IVA, su personal, el 4x1000 o, en el caso de Bogotá, se paga el impuesto predial.

La congresista Lorena Ríos, quien hace parte del partido Colombia Justa y Libres y quien busca la eliminación de los dos parágrafos de estos impuestos en la reforma tributaria, aseguró que en la comisión que se tiene en defensa de lo que han denominado la vida y la libertad religiosa han hecho dos acciones conjuntas.

"Dirigidas a que este artículo 72 que se propone y que pronto será discurrido en plenaria en el Senado de la República se retire", dijo la congresista.

Entretanto, el presidente de Cedecol, Édgar Castaño, ratificó que las iglesias ya pagan impuestos y que esta iniciativa es impulsada por algunos sectores afines al gobierno. Asimismo, indicaron que el hecho de que las iglesias paguen impuestos nace de tratar de cerrar el hueco fiscal de 21,5 billones de pesos.

"Somos los menos capaces de generar recursos, de cambiar esa situación del hueco fiscal, porque las iglesias en un 80% son organizaciones muy limitadas, que no tienen recursos, que no tienen cuenta bancaria que usted pueda investigar cuanta plata tienen guardada. Son organizaciones que lo que reciben producto de ofrendas y diezmos voluntarias, no son obligatorias”, dijo Castaño.

Del mismo modo, aseguró que la iglesia en Colombia es cooperativa, por lo que no tiene la forma de pagar impuestos.

“No nos pidan más impuestos, nos van a ahogar, nos van a desaparecer. Algunos un poco más fuertes dicen que están persiguiendo la fe y nos van a acabar la fe. Y este país necesita fe más que plata”, sentenció.

El presidente de Cedecol aseguró que está dispuesto a tener reuniones con los congresistas que han alentado la inclusión de los artículos en la reforma tributaria, como la representante Katherine Miranda, para conversar con ellos y exponerles la situación real de las iglesias en el país.

