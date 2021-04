Hasta congresistas tienen iglesias, son grandes empresas, que paguen impuestos: Katherine Miranda

La representante Katherine Miranda habló en Mañanas BLU sobre su propuesta de poner a pagar impuestos a todas las iglesias en Colombia, a propósito del debate surgido por el proyecto de reforma tributaria.

“La idea es buscar alternativa para que no se le meta la mano al bolsillo a la clase media. Una que yo propongo es que las iglesias empiecen a pagar ese impuesto a la renta que hoy no pagan dado el artículo 23 del Estatuto Tributario”, declaró la congresista.

“Esto a nosotros nos podría dar una cifra cercana a 1,8 billones de pesos anuales si estas iglesias empiezan a pagar renta. Hablo de todas las iglesias”, añadió.

Miranda respondió al argumento de la función social de las iglesias y aseguró que hay riquezas estáticas que no llegan a los feligreses.

“Hay unas megaiglesias que pueden tener hasta 4.000 millones de pesos anuales. Entiendo la función social, la respeto profundamente, yo soy católica, bautizada, lo que sea, pero no nos llamemos a mentiras, los ciudadanos y medios de comunicación han visto y demostrado cómo se está utilizando la fe. Son mercaderes de fe para enriquecerse”, afirmó Miranda.

Muchas iglesias en este país amasan grandes fortunas y su función social es mínima añadió.

Frente a los ataques de congresistas colegas que rechazan la posibilidad de impuestos para las congregaciones religiosas, Miranda se defendió.

“Yo no soy atea, yo soy católica, voy a misa, no puedo decir que cada ocho días porque no es cierto, pero por la noche hablo con Dios, pero el hecho de tener una fe no me hace mirar para otro lado cuando de tributos y necesidades se trata”, afirmó.

“Este Estado es laico, no puedo legislar con la Biblia debajo del brazo”, complementó.

Escuche a la representante Katherine Miranda en Mañanas BLU: