Denuncian inconsistencias en la hoja de vida del recién nombrado gerente de EPM, Alejandro Calderón

Desde el concejo de Medellín , la Asamblea de Antioquia y algunos políticos, hacen reparos a la hoja de vida del recién nombrado gerente general de EPM, Alejandro Calderón Chatet, donde advierten que no tiene un grado de Harvard Business School, ni cursó en un MBA.

Afirman que tomó unos cursos de extensión que no tienen proceso de admisión y que generalmente ni siquiera dictan profesores de Harvard.

El concejal Alfredo Ramos Maya, aseguró que la firma cazatalentos Executive Connection fue la que hizo el proceso de selección y le respondieron que, para escoger al nuevo gerente de EPM, hizo la tarea gratis y que no verificó la capacidad académica de los candidatos.

Y se preguntó: "¿Por qué la hoja de vida del nuevo gerente de EPM que entregó a Función Pública dice que es 'máster en administración' si no tiene convalidación del título en Colombia?".

Advirtió también que es una "ilegalidad".

El concejal Simón Molina, afirmó que al escoger al señor Calderón Chatet EPM sigue en el ojo del huracán afectando la reputación de la entidad.

“Su hoja de vida está llena de inconsistencias, no cuadran ni sus títulos, ni su experiencia, no ha podido convalidar sus títulos en Colombia y lo puso en la página de la función pública y de no comprobarlo, configuraría un delito. Es hijo de un político liberal cercano a César Gaviria y más cercano a María Camila Villamizar secretaria privada del alcalde y su mandadera en EPM”, denunció el corporado Molina.

Pasó de su microempresa de $10 millones de capital a gerenciar la mayor empresa de servicios públicos del país con 63 billones en activos.

El alcalde y presidente de la Junta de EPM, Daniel Quintero, respondió en sus redes sociales: “Gerente de EPM fue elegido a través de un proceso de caza talentos donde ocupo el primer lugar. Es falso que sea familiar. Es Economista y tiene dos Maestrías”.

Además agregó que la firma caza talentos fue Executive Connection de Alto Partners red global tiene presencia en 34 países y 56 oficinas.

Proantioquia entró en la discusión y señaló que la transparencia en los procesos de selección para cargos públicos es esencial para generar confianza de cara a los ciudadanos.