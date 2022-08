Las iglesias deben pagar impuestos, creo que hay que dar ejemplo: Alberto Linero

Nunca fui párroco, que son los presbíteros que se encargan de las parroquias, es decir, que además de atender espiritualmente a la comunidad, velan por el sostenimiento de la capilla y la casa cural. Son pastores y a la vez administradores de los recursos que reciben, que fundamentalmente son el estipendio que donan los feligreses por algunas celebraciones sacramentales y las limosnas que se reciben en la celebración de la eucaristía.

Sin embargo, viví en dos parroquias: la del Minuto de Dios en Bogotá recién ordenado presbítero, y durante varios años en la del Espíritu Santo en Barranquilla. Conocí de primera mano la situación económica de estas y de muchas otras por las distintas experiencias misioneras que tuve.

Viví experiencias pastorales en Santa Lucía en el Atlántico; y en Docordó, en el sur del Chocó, donde pude ver las dificultades que económicamente se tienen para ejercer allí el ministerio, ya que las limosnas de las celebraciones no dan para sostener el culto y los gastos de la casa cural, siendo este su sentido esencial. Recuerdo experiencias de celebraciones diarias en las que no se recogían más de 50.000 pesos en la limosna y en los domingos no alcanzaba a los 100 mil.

Cuento esto porque creo que a veces no tenemos la visión completa de lo que significa la vida de algunos párrocos en los lugares más apartados de nuestro territorio, en los que acompañan a la comunidad y le sirven de manera desinteresada, sin embargo tengo también la certeza de que el sentido de los discípulos de Jesús, es ser una comunidad contraste, mostrar cómo deben ser las relaciones y los valores con los que se debe vivir la cotidianidad. Por eso, creo que las iglesias siempre deben dar ejemplo de lo que predican y anuncian. Si no lo hacen, todo el ejercicio pastoral carece de sentido.

Desde aquí me aproximo a uno de los debates de estos días, sobre si las iglesias deben o no pagar impuestos. Creo que tenemos que dar ejemplo de todos los deberes de ciudadanos, así como reclamar con firmeza y en paz nuestros derechos.