Cuatrimotos por el desierto de Villa de Leyva son ilegales

Villa de Leyva es sin duda uno de los destinos turísticos más importantes del departamento de Boyacá . Es famoso no solo por el festival de cometas y el de luces, sino que además ofrece hostales, hoteles, restaurantes, artesanías, cabalgatas, rapel, bicicleta, caminatas ecológicas y recorridos en cuatrimotos por el desierto.

El problema es que la mayoría de los recorridos en cuatrimotos no solo no cumplen con los requisitos a nivel de seguridad, sino que además no acatan las normas de uso de suelo. Así lo aseguró el secretario de Gobierno de la población turística, Danilo Guzmán, a más de 140 familias campesinas que llevan años denunciando el daño ambiental que esta actividad esta causando en la vereda de Sopotá, de ese municipio.

Las familias se unieron para solicitarle al alcalde Javier Castellanos, que tome medidas porque esas pistas, no solo están afectando el ecosistema en la vereda, sino que son abiertamente ilegales porque el actual Plan Básico de Ordenamiento Territorial, no lo permite y es claro en que esa zona del municipio es de uso agrologico y de contemplación.

Aquí hay un dato que no resulta menor y es que una de las pistas funciona en la finca de la mamá del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Sopotá, Miguel Ángel Beltrán, con quien conversamos y aseguró que él solo recibió las empresas en la finca de su familia para que no estuvieran por todo el pueblo.

En Villa de Leyva actualmente hay alrededor de 15 empresas y cada una tiene entre 4 y 8 cuatrimotos, de acuerdo con la información del alcalde, sin embargo, los campesinos hablan de mas de 400 motos haciendo recorridos en Villa de Leyva.

Y si bien la solución no es acabar de tajo con un negocio que lleva años y del cual se benefician algunas familias del municipio por medio de empresas privadas, la administración municipal debe buscar una salida que no afecte el ecosistema con la excusa de la reactivación económica.

Empresas y la propia administración se escudan en la resolución 3124 de 2014 expedida por el ministerio de transporte, en donde se permite que los cuatrimotos transiten en vías terciarias y en fincas privadas.

Pues las empresas que funcionan hoy en Villa de Leyva le buscaron el quiebre a la norma y crearon decenas de empresas y montaron los recorridos en las fincas privadas que les alquilaron lo terrenos con ese fin, sin tener en cuenta el uso de suelo del municipio.

Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, consultó al Ministerio de Transporte para entender si la resolución está por encima del POT.

La cartera respondió que “la Ley 769 de 2002 habla de normas que rigen para la circulación en todo el territorio nacional y que es deber del ministerio definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito” y por lo mismo expidieron Resolución 3124 del 17 de octubre de 2014, donde se habla de la circulación de cuatrimotos en Colombia.

La norma establece que los vehículos tipo cuatrimoto que ingresen al país, deberán someterse a los trámites del Registro Nacional Automotor, o sea acceder a una placa y una licencia de tránsito. Pero además “determina las condiciones de movilización para estos automotores, los cuales podrán circular únicamente por vías privadas y terciarias a una velocidad no superior a 40 kilómetros por hora siempre que cuenten con los elementos reflectivos de identificación que faciliten su visualización, entre otros”, según el concepto de MinTransporte.

Lo claro es que son las autoridades de tránsito las que deben hacer los respectivos controles de acuerdo con la cartera de Transporte: “Esta norma tiene alcances distintos al POT. O sea si bien la resolución dice que las cuatrimotos solo pueden circular por vías privadas y terciarias y que si se adquieren con fines deportivos, no deberán registrarse, también dice que debe respetarse el uso de suelo de los predios privados de acuerdo a lo dispuesto en el POT de la respectiva entidad territorial, ya que sobre el uso de suelos esta sería la norma que prevalece y en el caso que un predio no tenga aprobado como destinación especifica la realización de este tipo de actividades, es competencia de la administración municipal tomar las medidas necesarias”, citó la respuesta.

Es decir, el alcalde de Villa de Leyva está obligado a armonizar las y articular las normas nacionales con las municipales y eso es lo que durante años no se ha hecho en la población y otras similares, donde es recurrente dicha actividad como atractivo turístico.