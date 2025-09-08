Publicidad

Cuatro infantes de Marina, heridos en ataque con explosivos en Puerto Leguízamo, Putumayo

Cuatro infantes de Marina, heridos en ataque con explosivos en Puerto Leguízamo, Putumayo

El ataque, al parecer, fue autoría de integrantes del Grupo Armado Organizado Residual 'Carolina Ramírez'.

Ataque a fuerza pública en Puerto Leguízamo, Putumayo
Ataque a fuerza pública en Puerto Leguízamo, Putumayo
Foto: X @waldoalarconho1
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 05:13 p. m.

En el área general de La Tagua, municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), unidades de Superficie y de Infantería de Marina de la Fuerza Naval de la Amazonía fueron atacadas con un artefacto explosivo improvisado (AEI), presuntamente por integrantes del GAO-r “Carolina Ramírez”.

El hecho dejó cuatro Infantes de Marina Profesionales heridos, quienes fueron atendidos de inmediato en un Establecimiento de Sanidad Militar del Ejército Nacional y posteriormente evacuados hacia la ciudad de Florencia, Caquetá, para recibir atención especializada.

>> Lea también: Petro pide fumigación aérea en zonas de ataque al Ejército, ¿es viable?

La Armada de Colombia informó que dos buques y un Elemento de Combate Fluvial también resultaron afectados por la onda explosiva, aunque no se reportaron más víctimas.

El grupo residual “Carolina Ramírez”, señalado como responsable del ataque, mantiene presencia en el sur del país y ha protagonizado hostilidades contra la fuerza pública en zonas fronterizas. Puerto Leguízamo es considerado un corredor estratégico por su ubicación en la Amazonía y por la dinámica de economías ilícitas en la región.

