Culpable se declaró soldado estadounidense señalado de matar a colombiana

Caleb Crew, el soldado estadounidense acusado de asesinar a su esposa, la colombiana Andrea Arias, se declaró culpable en una corte de Estados Unidos.

Ahora las autoridades determinarán qué condena se le impondrá a este exmarine de 26 años.

El asesinato

La colombiana Andrea Crew, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un río de Virginia (EE.UU), tenía problemas con su esposo, el estadounidense Caleb Crew, señaló Rosa Elvira Pineda, la madre de la fallecida.

Pineda explicó en una entrevista con Caracol Radio que en enero pasado su hija, quien este lunes cumpliría 31 años, no pudo viajar a Colombia porque le contó que tenía "muchos problemas con Caleb", quien fue detenido y acusado por el asesinato de su mujer.

Los vecinos de la pareja ya habían reportado en medios estadounidenses que el matrimonio tenía antecedentes de violencia doméstica. La pareja tiene dos hijas, de cinco años y seis meses y medio, cuyo futuro está siendo debatido por los organismos estadounidenses encargados del bienestar de la infancia.

"Vamos a ver qué hacen, si me las entregan o me toca quedarme allá", planteó Pineda, quien no conoce a su nieta menor porque "él (Caleb) no quería que (su hija) viniera con la pequeña aquí a Colombia", ni tampoco con la otra niña.

Pineda explicó que fue la mujer que cuidaba a sus nietas la que la alertó de la desaparición de su hija la semana pasada, y quien le contó que el esposo no se decidió a poner una denuncia hasta el pasado jueves.

La Policía estadounidense informó que la colombiana, que no tenía a nadie de su familia en Estados Unidos, fue vista por última vez saliendo de un Jeep Cherokee de color beige el miércoles por la mañana, cuando dejaron a las niñas en casa de unos vecinos. El marido regresó a recogerlas horas más tarde, pero la mujer nunca más apareció.

Con EFE.