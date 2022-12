Dato de Zuleta: Carmen Vásquez no se va de MinCultura y no será ternada a Defensoría

El periodista Felipe Zuleta reveló en Mañanas BLU que la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, no se va de esa cartera y, por lo tanto, no será la carta del Gobierno para la Defensoría del Pueblo.

“Carmen Vásquez no se va del Ministerio de Cultura y no se está contemplando la posibilidad. No está en la cabeza del presidente Iván Duque ternarla para la Defensoría del Pueblo”, sostuvo Zuleta.

Así las cosas, manifestó que se disipan los rumores sobre la llegada de María Paz Gaviria, directora de la Feria de Arte ArtBo, al Ministerio de Cultura.

“El presidente está muy contento con el desempeño de la doctora Carmen Vásquez en el Ministerio de Cultura (…) Ella no ha mostrado intenciones de irse o de que la postulen a nada”, agregó.

Finalmente, indicó que no habrá cambios en este ministerio, pero que no sabe, por ahora, si habrá cambios en el gabinete en otros frentes del Gobierno Nacional.

