De Galán a Uribe Turbay, el trágico ciclo de candidatos presidenciales asesinados en Colombia

Los atentados contra candidatos y precandidatos presidenciales en Colombia llevan muchos años de historia detrás. Hoy, cuando se pensaba que la violencia política no podía dejar otro muerto, se da el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, un hecho que abre una herida nacional.

Durante más de dos siglos un trágico ciclo parece repetirse con el asesinato macabro de candidatos presidenciales en Colombia, aquí una lista de ellos:



Rafael Uribe Uribe (1859 – 1914)

Nacido en Valparaíso, Antioquia e hijo de Damián Uribe y María Dolores Uribe. Se formó como abogado en la Universidad Nacional. Fue un destacado líder liberal, reconocido por su pensamiento progresista, su defensa de los derechos civiles y sociales y su férrea oposición al régimen conservador de esa época. Participó en varias guerras civiles, incluida la Guerra de los Mil Días, que inició en 1899, donde comandó las tropas liberales y, tras su derrota, fue amnistiado y se incorporó de nuevo a la vida política.

Además de su carrera militar, fue senador, diplomático, periodista y uno de los intelectuales más influyentes del país a comienzos del siglo XX. Fue un pionero en promover reformas sociales y laborales, y propuso la creación de instituciones modernas como una jornada laboral de 8 horas y la indemnización por accidentes de trabajo.

Foto: Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social

El 15 de octubre de 1914, mientras salía del Capitolio Nacional en Bogotá, fue asesinado brutalmente a hachazos por dos obreros contratados para matarlo. Su asesinato fue un hecho que conmocionó al país y marcó el inicio de una larga historia de violencia política en Colombia. Su legado perdura como uno de los primeros grandes reformistas liberales de la nación. En su honor, una localidad de Bogotá lleva su nombre.



Jorge Eliécer Gaitán (1902 - 1948)

Oriundo del barrio Las Cruces, en Bogotá, e hijo de Eliécer Gaitán Otálora. Fue un líder liberal y empezó su ejercicio político fundando el movimiento que se denominó la Unión Nacional de Izquierda (Unir). Tiempo después, se incorporó al Partido Liberal Colombiano y fue ministro de Educación en 1940 para luego, en 1943, convertirse en ministro de Trabajo.

Se lanzó como candidato a la presidencia en 1946 y era considerado uno de los líderes políticos más fuertes de la época. En su paso discursivo lograba reunir a centenares de personas. Fue entonces cuando el 9 de abril de 1948, saliendo de su oficina en Bogotá, fue baleado sobre la Carrera Séptima, muy cerca de la Avenida Jiménez. Las versiones preliminares de la época decretaron que fue Juan Roa Sierra quien le arrebató la vida, y este fue acorralado y capturado por la multitud enfurecida que lo linchó y arrastró hasta producir su muerte. Todo esto, antes de que él pudiera dar una declaración oficial.

Homenaje a Jorge Eliécer Gaitán / Foto: AFP

Su fallecimiento causó uno de los estallidos sociales más grandes de toda la historia, desencadenando una oleada de violencia sin precedentes y que se instauró en el país durante varias décadas, patrocinando hechos como El Bogotazo, que causó grandes olas de violencia en la capital.



Jaime Pardo Leal (1941 - 1987)

Nacido en Ubaque, Cundinamarca, dentro de un hogar campesino liberal. Se interesó desde niño por los temas sociales y desarrolló a lo largo de su vida una sensibilidad característica por el activismo social. Posteriormente, su formación inició en la Universidad Nacional de Colombia y se graduó como abogado en 1963. Para este momento, ya era participante activo del Poder Judicial, siendo citador y notificador en un juzgado. Fue juez municipal, juez del circuito, juez superior, para llegar luego al Magistrado del Tribunal de Bogotá, desde donde lideró la creación de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público de Colombia (Asonal).

Publicidad

Su gran salto a la política nacional se dio con su unión a la Unión Patriótica, que era entonces un partido de izquierda, y luego se convirtió en candidato presidencial en 1986. Su asesinato se da el 11 de octubre de 1987, en un barrio de La Mesa, Cundinamarca, conocido como Patio Bonito, donde fue atacado por sicarios mientras se encontraba con su familia y, pese a ser trasladado al hospital de La Mesa, falleció horas después. Su muerte marcó un precedente en la historia y, con él, se llevaron a cabo varias manifestaciones en el departamento. Varias de ellas terminaron en asesinatos a civiles y un policía.

Foto: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Fue asesinado por miembros del Cartel de Medellín, con órdenes de Gonzalo Rodríguez Gacha, quien fue amenazado y exiliado a España meses después del atentado.



Luis Carlos Galán Sarmiento (1943 - 1989)

Nacido en Bucaramanga e hijo de Mario Galán y Cecilia Sarmiento. Fue un estudiante ejemplar, graduándose y fue participante activo de las manifestaciones estudiantiles contra el régimen dictatorial del entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla. Se graduó como abogado y economista en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y fundó en 1963 la revista universitaria Vértice.

Inició su carrera política como secretario en la delegación colombiana ante la Unctad. Fue ministro de Educación en 1970, embajador en Italia y delegado ante la FAO en 1972. En 1976 fue concejal en Oiba, Santander, y en 1981 fue candidato presidencial. Sin embargo, su muerte llegó el 18 de agosto de 1989 en Soacha cuando, en una proclamación de su campaña, fue atacado por sicarios que le dispararon a quemarropa mientras estaba en la tarima. Fue trasladado al Hospital de Bosa, pero falleció poco después por la gravedad de las heridas.

BLU Radio // Luis Carlos Galán // Foto: cortesía archivo El Espectador

Publicidad

Su asesinato causó un fuerte rechazo hacia las drogas en el país, con un trabajo intensivo apoyado por Estados Unidos para derrocar el narcotráfico, además de la creación de la Asamblea Constituyente que terminó en la construcción de la Constitución Política de Colombia de 1991.



Carlos Pizarro Leóngomez (1951 - 1990)

Cartagenero, de familia conservadora y de tradición militar. Pizarro estudió en Bogotá, graduándose del colegio La Salle. Inició su carrera en la Pontificia Universidad Javeriana en 1969, donde fue expulsado por participar en movimientos estudiantiles, así que decidió ingresar a la Universidad Nacional de Colombia, donde desertó para unirse a la insurgencia. Fue miembro de la Juventud Comunista Colombiana, estuvo en las filas de las FARC y se unió al M-19 en 1973, para ser capturado posteriormente en 1979 y cumplir una condena de tres años. Fue liberado con la aprobación de la ley de la amnistía.

Entre 1984 y 1990, el M-19 pasó de la lucha armada, con hechos como la Toma del Palacio de Justicia, a un proceso de paz liderado por Carlos Pizarro. En 1990 se desmovilizó y nació la Alianza Democrática M-19, con una propuesta de democracia pluralista. Ese mismo año, Pizarro se lanzó a la alcaldía de Bogotá y luego a la presidencia, convirtiéndose en el primer excomandante guerrillero en aspirar al cargo. Finalmente, su asesinato fue el 26 de abril de 1990, mientras tomaba un vuelo a Barranquilla durante su campaña. Gerardo Gutiérrez Uribe lo impactó con una subametralladora en pleno vuelo.

Carlos Pizarro Leongómez Foto: archivo El Espectador

Falleció en la clínica Santa Rosa de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) y el tirador fue dado de baja por los escoltas de Pizarro. Su muerte dio continuidad a la presencia en la política del M-19 y, mediante el mismo, a la creación de la Constitución del 91.



Bernardo Jaramillo Ossa (1955 - 1990)

Proveniente de Manizales, creció en el seno de una familia de clase trabajadora. Fue bachiller en el Instituto Manizales y se graduó como abogado en la Universidad de Caldas en 1981. Desde joven participó en protestas y propició una mejora de condiciones para los estudiantes de su colegio y universidad, siendo, según familiares, un conocedor cercano de las problemáticas sociales de su región.

Su vida política inició cuando se unió a la Unión Patriótica en 1985 y fue miembro de la Cámara de Representantes por Antioquia. Además de ser senador tras el asesinato de Jaime Pardo Leal, y asumiendo entonces la presidencia del partido, buscó ampliar el partido y acercarlo a la Internacional Socialista. Criticó a las FARC por su estrategia armada y denunció los asesinatos de militantes a manos de paramilitares. Fue entonces cuando, después de la muerte de Gaitán, se lanzó como candidato presidencial para 1990 donde propuso una política de unión y perdón con los grupos al margen de la ley.

BLU Radio. Bernardo Jaramillo Ossa / Foto: El Espectador

Finalmente, fue asesinado el 22 de marzo de 1990 mientras iba hacia el Terminal Puente Aéreo de Bogotá, donde un sicario menor de edad le disparó con una ametralladora Mini Ingram y posteriormente fue llevado al hospital de la Policía Nacional, donde falleció tras una demora en el ascensor de la clínica.



Miguel Uribe Turbay (1986 - 2025)

Bogotano e hijo de Diana Turbay, asesinada en 1991 tras un intento de rescate fallido de su secuestro por grupos al margen de la ley. Proveniente de una familia política, estudió Derecho en la Universidad de los Andes e hizo una maestría en Políticas Públicas allí mismo. Además, estudió Administración Pública en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos.

De este modo, su vida en la política dio inicio desempeñándose como concejal de Bogotá en 2012, representando al Partido Liberal; además, fue secretario de Gobierno en 2016 y candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2019, donde quedó en el cuarto lugar con más de 426.000 votos. Posterior a eso, viajó a Estados Unidos para hacer un programa de educación ejecutiva en liderazgo y políticas públicas en la Universidad de Harvard y regresó a Colombia para convertirse en senador de la República en 2022. Durante su paso por el Senado decidió ser precandidato por el Centro Democrático para la Presidencia de la República en las elecciones de 2026.

Miles de colombianos se unen para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay quien falleció este 11 de agosto. Foto: Centro Democrático.

Su fallecimiento se dio tras ser baleado mientras daba un discurso en el barrio Modelia, posterior a referirse al porte legal de armas. Fueron tres disparos, donde dos de las balas impactaron en el cráneo. Fue trasladado a la Fundación Santa Fe en Bogotá y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se confirmó su muerte el lunes 11 de agosto de 2025.