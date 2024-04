Debate de reforma pensional dispara interés por planes de ahorro voluntario para pensionarse

Llevamos casi dos años hablando de la reforma pensional en Colombia y aunque aún no se define en el Congreso si la iniciativa avanzará o se hunde por tiempos, los colombianos están tomando decisiones sobre su futuro y está iniciando un auge de los productos de ahorro voluntario.

“Yo sí siento que definitivamente hoy la juventud está buscando entender un poco más cómo es que toma sus decisiones y cuál es la mejor manera de estar de un lado o del otro. Desafortunadamente, tenemos hoy, un sistema pensional que no contribuye a ello, porque ese sistema pensional hoy compite, es asimétrico”, dijo el presidente de la AFP Protección.

Los asesores en pensiones e inversiones son los que están corriendo detrás de los clientes a ver si los convencen de la necesidad de ahorrar más para la vejez; sin embargo, desde que comenzó el debate por la reforma pensional son los clientes los que están planteando la pregunta a los asesores de cómo es que van a pensionarse y qué deben hacer para lograr una mejor mesada de retiro.

Vale la pena tener en cuenta que la reforma pensional que se debate en el Congreso limitará los subsidios que hoy entrega Colpensiones a las pensiones más altas. En otras palabras, los jóvenes que tienen altos ingresos tendrán que ahorrar mucho más si esperan pensionarse con mesadas como las que el actual sistema de prima media entrega.

Solo este año más de 37.000 personas se han suscrito al plan de ahorro voluntario adicional de la AFP Protección, Más Protección.

Se calcula que si usted no ha cumplido los 30 todavía y empieza a ahorrar 10 % adicional, podría mejorar su pensión hasta en un 50 %. Pero si no arranca antes de los 30, podría valer la pena hacerlo. Incluso a los 40 años ahorrar un 5 % extra podría hacer que su pensión mejor al final entre un 8 % y un 10 %. Algo que será relevante pase o no pase la reforma pensional.

En qué va la reforma pensional

Hasta la semana del 15 de abril la reforma pensional estaba estancada en el segundo debate sin que se vote el primer artículo del texto, aunque ya se derrotaron las peticiones de archivo de la iniciativa.

La propuesta del Gobierno es construir un esquema por pilares en el cual todos los colombianos cotizarán y se pensionarán en Colpensiones hasta por 3 salarios mínimos (3.9 millones de pesos). Solo quienes ganen por encima de ese umbral podrán llevar una parte de sus ahorros al sistema privado. Al final de la vida laboral, los ahorros en ambos sistemas se suman para dar lugar a una única pensión.

Si la reforma pensional no es aprobada en los cuatro debates por el Congreso antes del 20 de junio, se hundirá por tiempos.

